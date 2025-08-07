青銀共好！舞出人生默契與故事 第九屆「青銀嘻哈」創紀錄共舞

世代融合代表性的舞蹈賽事「青銀嘻哈街舞大賽」邁入第九屆，一場圓夢的最佳比賽！引領世代火花，用節奏告訴世界「我存在」，今年的青銀嘻哈活動，隨著比賽舉辦來到第九屆，越來越多隊伍參與青銀嘻哈「圓夢」，用舞蹈證明自己的活力！許多銀髮族認為，展現熱血活力絕非青年特權，用自己的身體跳出節奏，就是給自己最好的喝采！

秉持「促進跨世代共融、打造共好社會」的理念，台北仁濟院與仁濟安老所共同主辦此活動，推行銀髮長輩在生活上獲得更多的自我實踐，主辦單位表示隨著年紀漸長，有越來越多的長輩希望可以與年輕一輩更加「相識、相知、相惜」，這也是青銀嘻哈活動的最大目的——鼓勵不同年齡世代以舞蹈為語言，跨越代溝、建立情感連結，多年來已有無數參賽隊伍在網路上、舞台上綻放光彩，不僅展現了世代合作的動人火花，也讓人看見青銀兩世代的青春與活力。

舞蹈打破代溝 笑容串起回憶，「共舞」成為世代間年度承諾

第九屆青銀嘻哈活動延續「青銀共舞」精神，邀請全台熱情青年與長者共同組隊報名，青銀嘻哈活動報名直到8月31日，正在積極徵件中每組至少需包含一位年滿60歲（含）以上的長輩與一位16至40歲的青年，其餘成員不設限。只要拍攝一段40至60秒的共舞短影片，上傳至Facebook或Instagram並標註指定Hashtag，即可完成報名程序。

影片形式不限風格與音樂，無論是復古迪斯可、熱血Locking、懷舊民謠搭配Freestyle，都能大展身手。參加者不僅能體驗舞蹈的樂趣，更能與家人、鄰居、朋友共創難忘回憶。歷屆參賽作品中，從三代同堂同台共舞的溫馨畫面，到長者用行動舞出活力人生的真摯片段，都成為青銀嘻哈的感動延續給更多新生代。

主辦單位表示，「青銀共舞」並不只是一場比賽，更是一場跨世代的對話。年輕人能從長者身上學習生活智慧，長者則能在舞蹈中找回年輕的自己。每一支影片、每一段舞步背後，都是一段段動人的家庭故事與情感流動。這樣的情感串聯，不只是競賽，更是溫暖社會的行動。