川普將課藥品250%關稅！專家估國內藥價衝擊小 銷美學名藥廠恐受衝擊

美國總統川普藥品關稅不斷出招，日前喊出要對藥品課徵200%稅率，最新說法則是分階段課徵最高250%關稅。有專家認為，國內藥價即將大漲，不過，陽明交大藥物科學院特聘教授康照洲分析，這項措施對國內藥品售價未必會有影響，但對有藥品出口至美國的國內業者，恐造成衝擊，尤其是容易被取代的學名藥，比起不易取代的特殊藥品，所受衝擊更大。

川普喊出藥品課徵高關稅，而我國目前對國際輸入藥品採「零關稅」。康照洲說，美國調升關稅，是對藥品出口造成影響，要影響國內藥價，必須看我國對輸入藥品關稅是否抬高，若我國未因應國際藥品市場變動而調升，則不一定會影響國內藥價，至少從目前川普公布各項策略中，看不出會有這項影響，反而是川普要求17家國際大藥廠，必須提供美國「最惠國藥價」，更需要關注。

川普日前發函17家國際大藥廠，要求他們在美國市場的藥價，必須是全球最低的「最惠國藥價」。康照洲說，此舉不僅可能導致大型藥廠將成本轉嫁至其他國家，導致藥品價格調升，川普也可能利用貿易手段，要求廠商在其他國家的藥價必須提高，讓藥廠國外利潤增加，幫助美國國內藥價相對下降，如此一來就有可能影響我國藥劑，不過，目前尚未看到川普提出類似要求。

美國揚言課徵的250%關稅，我國製造輸美藥品的廠商首當其衝。康照洲說，我國出口至美國藥品，分為2大類，第1大類為學名藥，第2大類是特殊藥品，特殊藥品不容易被美國國內廠商，或其他國家廠商產品取代，即使關稅提升，因用藥需求仍在，預期所受衝擊較小，反觀學名藥則容易被取代，建議國內廠商，將重心轉移至特殊藥品研發，別再開發低價藥品，才能減少這波貿易中所受衝擊。