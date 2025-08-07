影／助非洲民眾防範沙蚤病 采盟攜手舊鞋救命協會募集二手物資

非洲一些資源貧乏的地區，居民因無鞋可穿，遭母沙蚤由腳底或腳趾甲鑽入人體寄生，患部先紅腫後發黑及潰爛，最好解決方式就是穿上鞋子保護雙腳。采盟免稅商店與「舊鞋救命協會」今年再度攜手協助非洲民眾防範「沙蚤」疾病，邀請民眾捐出用不到的鞋子、衣物及包包等二手物資，希望今年可以募集超過8000件物資。

采盟免稅商店表示，今年的募捐活動於6日至8日在桃機二航廈1樓入境大廳舉行，物資收受時間從上午11時至下午4時，除了鞋子外，也收受二手衣服、包包，邀請民眾一起整理衣櫃斷捨離響應公益，也幫助非洲的朋友一起防範「沙蚤」疾病。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫也到場支持，他受訪時表示，在很多國家，鞋子對小朋友及成人都是很欠缺的物資，機場公司樂見到采盟免稅商店舉辦舊鞋救命活動，相信可引起機場公司還有在機場服務的夥伴們共同響應，活動已舉辦多年，他也呼籲機場工作夥伴一起加入，將家中用不到的鞋子、包包等二手物資捐出。

采盟董事長古素琴說，采盟從2016年起就與舊鞋救命協會合作，募集舊鞋並捐贈貨櫃響應興學計畫。雖因疫情停辦，但去年再度擴大舉辦，收集鞋子、衣物、包包等二手物資，3天募集總數達7401件，今年呼籲民眾整理衣櫃響應，希望突破8000件物資，把民眾的愛心送到非洲。

采盟自主推動溫室氣體管理，建立嚴謹盤查作業程序並成功通過查證，範圍涵蓋台北總公司、桃園國際機場D區免稅商店以及保稅物流倉庫3處核心營運據點，代表采盟的溫室氣體盤查數據與管理流程均符合國際標準。今天也邀請英國標準學會BSI（British Standards Institution）進行授證，展現企業邁向永續的決心。