台北大師星秀音樂節 詹曉昀正式上任藝術總監

台北大師星秀音樂節（TMAF）如火如荼集訓中，剛從紐約大都會歌劇院樂團首席退休的TMAF藝術總監詹曉昀，今年正式上任藝術總監，他表示看見學員們一起創造音樂，非常珍貴。

詹曉昀向中央社記者表示，對年輕音樂家而言，TMAF是一個將世界帶到台灣的機會，「今年的學員們不但技巧很好，態度謙虛，也非常願意彼此合作，互相傾聽與分享音樂的美好，這份工作值得我繼續投注心力。」

詹曉昀分享，昨天樂團進行樂團排練，「我注意到了2位學生在演奏困難的快速音群時，卻可相視而笑，我與許多老師們看著這幕，都希望這樣的表情永遠不要從他們臉上消失。」詹曉昀認為，這兩週集訓看見學員們彼此相互影響，一起創造音樂，這樣的體驗非常珍貴。

今年TMAF師資包括達拉斯交響樂團首席亞歷山大‧卡爾（Alexander Kerr）、紐約大都會歌劇院大提琴首席拉斐爾‧費格羅亞（Rafael Figueroa）等共計18名國際知名音樂家齊聚台灣，都是一時之選。

自2019年創辦至今，TMAF的經驗讓青年音樂學子自我突破，包括小提琴家吉田南（MINAMI）陸續拿到美國印第安納波利斯國際小提琴大賽第3名及西貝流士國際小提琴大賽亞軍；中提琴家景翔歆獲聘費城管弦樂團中提琴團員等，TMAF宛如一盞燈，照亮了年輕音樂學子的未來之路。

TMAF執行長陳則言表示，TMAF不屬於任何一個人，音樂節上下也的確秉持這樣的大原則，全力以赴。他表示，許多贊助陸續回籠，力晶文化基金會、勇源基金會、富邦金控，特別提供冠名獎學金支持學生，台北場演出也已經完售，「非常感謝台灣官方與民間對TMAF的支持。」

首度擔任大師星秀音樂節交響音樂會指揮路易西（Fabio Luisi）表示，他與來自家鄉義大利的學員聊天，「學員說這是他音樂生涯中最精采又充實的兩週之一，我想這正是音樂節的本質，為年輕音樂家提供與其他大師一起工作、相處的機會。這對音樂技巧、對品格塑造與對音樂的理解都有關鍵影響。」

大師星秀音樂節交響音樂會將於8月8日到10日分別在台中國家歌劇院大劇院、高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳，以及台北國家音樂廳進行巡迴演出。