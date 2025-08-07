農業循環技術亮相 落葉廢菜變堆肥枝條成綠色商品

快訊

中央社／ 記者汪淑芬台北7日電

農業部推動農業剩餘物質資源化，桃園區農業改良場今天公布3項循環技術，校園落葉和農場廢棄菜葉快速轉化成堆肥，果園樹枝條透過生物炭爐轉化成綠色商品。

桃園農改場舉行記者會，介紹這3項農業循環新技術，其中以模組化設計的「智慧通氣保溫堆肥裝置」，輕巧易搬運，3人1小時快速完成組裝，結合自動溫濕度監控及鼓風機控制智慧控溫控濕、堆肥溫度可達高溫攝氏70度，有效減少病原菌及有害生物，確保堆肥品質，能於3個月內完成堆肥。

桃園農改場說，「智慧通氣保溫堆肥裝置」讓校園落葉變堆肥的速度，較傳統方法提升75%，校園可年省約新台幣4萬元運費，還可減少2萬元肥料支出。

桃園農改場針對農場推出的「連續通氣堆肥裝置」，利用保溫和持續供氣特性，實際測試多種不同比例堆肥配方，堆肥過程溫度穩定介於60°C至70°C之間，提升堆肥處理效率，在1.5個月就能將菜葉格外品製成堆肥，縮短堆肥時間，有效減少臭味與蚊蟲滋生問題，且操作簡易且容易移動，兼具方便性及可擴充性。

桃園農改場開發的「生物炭爐集煙裝置」，是一種將果樹枝條炭化的裝置，生物炭過程中能有效收集外逸的煙塵，降低PM2.5排放，維持周邊空氣品質在正常範圍內，整套設備可移動，降低枝條集中運輸成本，產生的生物炭可用於土壤改良材料，也可製作成除濕、除臭包等綠色生活用品，創造高值化循環效益。

桃園農改場說，這3項循環農業技術已落實於20多個校園、農場及果園，未來將持續結合食農教育、學校與示範場域參與，讓循環農業融入生活，落實淨零碳排的願景。

