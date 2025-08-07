台灣人壽最新調查！逾三成熟齡盲做「無效運動」 小心肌少症上身

中信金控旗下台灣人壽發布2025「樂齡友善調查」，結果顯示逾三成40歲以上熟齡族很少或從不運動；即使是愛「動」族，仍有35.2%僅做散步、走路等無效運動，甚至把家務或工作勞動當成運動，顯示民眾對正確運動認知不足，老後健康可能危「肌」四伏。

台壽也將在8月28日舉辦樂齡論壇，台灣人壽董事長許舒博和總經理莊中慶將連袂出席，緯創醫學科技董事長黃俊東也將在會中全球首度亮相「AI運動輔助機器人」。

台灣人壽連續四年針對樂齡友善議題進行調查，今年以運動友善為調查主軸，近七成（68.6%）40歲以上民眾有規律運動，超過三成（31.4%）很少運動甚至不運動，當中有八成（81.0%）把「不動如山」歸因是「忙、懶、累」；有兩成以上（21.4%）認為做家務或工作中勞動就是在運動。自認是運動咖的民眾，竟有超過三分之一（35.2%）是把走路、爬樓梯、做家事代替運動，強度、時間都不足等同盲做無效運動；而64.8%做有效運動者，則過半數運動強度未達標準，調查亦發現逾4成（42.3%）民眾沒聽過或不了解肌少症，輕忽後果可能增加死亡或失能風險。

調查也發現，45.5%運動咖最喜歡離家近、交通便利的運動場所，因此，台灣人壽提出「新‧速‧實‧簡」打造樂齡友善運動方程式，以創新科技、運動便利店、外溢好康、簡便數位工具給民眾。

調查結果也顯示，有4成以上（44.3%）女性喜歡有AI教練指引從事健康有效運動；男性則看重運動成效，首選（41.6%）具記錄追蹤運動數據功能的數位科技，此外，逾半數（51.4%）的60至69歲男性偏好可提醒運動強度、避免傷害的APP或線上服務平台，四成以上（44.1%）女性認為能提高運動意願；至於外溢好康的運動平台積點換優惠，40至59歲「三明治族」最愛現金回饋，實用性高又可彈性運用；60歲以上則喜歡兌換免費健康檢查，精準掌握健康狀況。

台壽指出，2025「樂齡友善調查」以全臺40歲以上民眾為樣本，有效問卷1,074份，在95 %的信賴水準之下，抽樣誤差為正負3%，完整調查結果將於8月28日「樂齡友善調查暨論壇」公布，報名網址為https://taiwanlife.gvm.com.tw/2025/