華山溫馨慶父親節 3人瑞獲頒「榮譽阿公」獎

明天就是父親節，華山基金會今於天成飯店舉辦「父親節愛心感恩餐會」，邀請近220名弱勢獨居長輩齊聚一堂共享佳餚，現場三位百歲人瑞爺爺獲頒「榮譽阿公獎」和「一家之主老爸獎」，由大理幼兒園小寶貝為「老寶貝」披上榮譽背帶，並擔任「一日金孫」搥背按摩，長幼同歡，最後一起切下父親節造型大蛋糕，祝福所有爺爺父親節快樂。

今天餐會開場，特別邀請75歲的療癒演奏長輩石源老師帶來「望春風」、「四季紅」、「孤戀花」等老歌，歌曲膾炙人口，人瑞長輩也不禁開口合唱。至今彈唱逾半世紀的石源老師，近年以音樂志工身分走入台大、慈濟、陽明等醫院，用琴聲撫慰病患的心，華山基金會自去年起提供關懷訪視、年節關懷等服務，這次也邀約石阿公登台演出，他感性地說「看到大家開心，我就開心。雖然一個人，但一點也不孤單！」

現場開放長輩輪番上台高歌，105歲的方爺爺也獻唱一曲「嘆十聲」，個個展現活力與歌藝，許多爺爺奶奶大讚好吃、餐點用心適合入口，長輩們在音樂聲中一邊品嚐美味佳餚，一邊與鄰座話家常，久違地感受到團聚與節慶的溫度。

華山基金會在台澎金馬設立逾400個愛心天使站，服務約3萬名失能、失智、失依三失長輩，持續推動在地老化、社區互助理念，提供長輩日常關懷、物資協助、居家環境改善等服務，期盼社會大眾與華山一起守護弱勢長輩，支持常年服務經費，一位長輩每月1250元、一年15000元。