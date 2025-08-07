「讓我相信自己有價值」 展望會資助小柔走出貧困圓夢

世界展望會今天舉辦「助學感恩茶會」，邀集來自屏東禮納里文化隊、台南中心、新營中心、岡山中心及旗山中心的兒少，透過原民文化隊表演、自立青年分享，向長期支持助學行動的企業、資助人與教會表達誠摯感謝，一同見證孩子們努力成長的過程。

自立青年小柔（化名）上台分享生命故事，表示擔任保全的爸爸收入微薄，父母全心照顧罹癌且重度智能障礙的弟弟，家庭經濟吃緊，她自小學起即是展望會長期關懷的資助童，在教育扶助金與社工陪伴下穩定就學，高中起主動擔任展望會志工回饋社會。

懷抱對弟弟病情的關懷，小柔選讀護理系並以優異成績畢業，考取護理師證照後目前任職長照機構，自立生活也協助家中經濟與弟弟的醫療支出，「是展望會和資助人讓我相信自己有價值，能翻轉人生、朝夢想前進。」

此次茶會活動由雛菊見DAISY HOUSE熱心贊助場地與茶點，來自屏東長榮百合國小的「禮納里文化隊」精彩開場，透過古調吟唱、傳統樂舞與文化分享，展現原民孩子對自身文化的自信與熱情；南寶樹脂邀請屏東禮納里文化隊參訪企業，帶孩子們認識南寶故事館，並親手進行化學小實驗、手作，享受創作樂趣；中午則由碳佐麻里招待在台南新興店用餐，孩子們首次體驗在燒烤店用餐並且自己動手烤肉，既興奮又驚喜。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，每個孩子都有權利安心上學、懷抱夢想。但對許多弱勢家庭而言，教育並不是理所當然的選擇，而是艱難的堅持，「透過兒童資助計畫與助學行動，希望連結更多社會大眾的愛心，成為孩子成長路上的支持者與鼓勵者，陪伴他們穩定生活、安心求學、勇敢追夢。」