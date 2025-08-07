快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

「讓我相信自己有價值」 展望會資助小柔走出貧困圓夢

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台灣世界展望會今天舉辦「助學感恩茶會」，向支持助學企業、資助人等表達感謝，也見證孩子們努力成長的過程。圖／展望會提供
台灣世界展望會今天舉辦「助學感恩茶會」，向支持助學企業、資助人等表達感謝，也見證孩子們努力成長的過程。圖／展望會提供

世界展望會今天舉辦「助學感恩茶會」，邀集來自屏東禮納里文化隊、台南中心、新營中心、岡山中心及旗山中心的兒少，透過原民文化隊表演、自立青年分享，向長期支持助學行動的企業、資助人與教會表達誠摯感謝，一同見證孩子們努力成長的過程。

自立青年小柔（化名）上台分享生命故事，表示擔任保全的爸爸收入微薄，父母全心照顧罹癌且重度智能障礙的弟弟，家庭經濟吃緊，她自小學起即是展望會長期關懷的資助童，在教育扶助金與社工陪伴下穩定就學，高中起主動擔任展望會志工回饋社會。

懷抱對弟弟病情的關懷，小柔選讀護理系並以優異成績畢業，考取護理師證照後目前任職長照機構，自立生活也協助家中經濟與弟弟的醫療支出，「是展望會和資助人讓我相信自己有價值，能翻轉人生、朝夢想前進。」

此次茶會活動由雛菊見DAISY HOUSE熱心贊助場地與茶點，來自屏東長榮百合國小的「禮納里文化隊」精彩開場，透過古調吟唱、傳統樂舞與文化分享，展現原民孩子對自身文化的自信與熱情；南寶樹脂邀請屏東禮納里文化隊參訪企業，帶孩子們認識南寶故事館，並親手進行化學小實驗、手作，享受創作樂趣；中午則由碳佐麻里招待在台南新興店用餐，孩子們首次體驗在燒烤店用餐並且自己動手烤肉，既興奮又驚喜。

台灣世界展望會會長李紹齡指出，每個孩子都有權利安心上學、懷抱夢想。但對許多弱勢家庭而言，教育並不是理所當然的選擇，而是艱難的堅持，「透過兒童資助計畫與助學行動，希望連結更多社會大眾的愛心，成為孩子成長路上的支持者與鼓勵者，陪伴他們穩定生活、安心求學、勇敢追夢。」

屏東 夢想 世界展望會

延伸閱讀

屏東榮總傳出外包人員偷拍病患家屬 院方：已要求該公司開除

網紅鳳梨槍擊未解 飲料店再遭潑不明液體攻擊…疑似恐嚇行動升級

屏東夏日狂歡祭逾65萬人次 父親節加碼送1000隻台糖冰棒

每逢大雨台鐵屏東車站屋頂漏潑水 明年設13座遮雨棚

相關新聞

東部海域規模6.2地震 氣象署示警：北部未來恐有餘震

中央氣象署發布第111號顯著有感地震報告，台灣東部海域今下午3時45分發生規模6.2地震，地震深度88.1公里，最大震度...

廣東屈公病首見燒來台灣！中部4旬婦赴陸訪友「回國確診」

中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，衛福部疾管署日前才提升旅遊警示至第二級。今天我國新增一例屈公病境外移入個案，為居住中部地區...

平躺感覺「吸不到空氣」竟是這原因 醫師提醒平常一招檢查脖子

1名60歲的男性長期有胸悶與呼吸不順的困擾，平躺時更感覺「吸不到空氣」，就醫後透過胸部X光檢查發現氣管右側有疑似腫塊陰影...

台中新增1例本土M痘 北屯3旬男出現肛門周圍皮疹等3症狀

疾管署資料顯示，台中市昨新增今年第2例本土M痘確定個案，為北屯區3旬男，個案自述曾有同性間不安全性行為，8月初出現頭痛、...

火裡來水裡去壓力大 專家「解壓4招」促消防員身心健康

消防員的職責是救人，但是水裡來、火裡去，要扛住待救的人命，可能造成極大的心理壓力。「我們可以更健康，也應該更安全。」由台...

台鐵再傳員工被暴力攻擊、尾隨下班 工會點名2車站無鐵警成治安死角

台鐵車站暴力事件頻傳，基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班還被尾隨回家，屢次報警仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。