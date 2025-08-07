快訊

普發一萬元在10月底執行完畢 官員坦言：民眾領取需要時間

iPhone新機受牽連？印度吞美國50%關稅 知情人士曝蘋果生產計畫

台積豁免就安心？川普擬對半導體課100%關稅 彭博：恐重創台灣經濟

聽新聞
0:00 / 0:00

台鐵再傳員工被暴力攻擊、尾隨下班 工會點名2車站無鐵警成治安死角

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班被尾隨回家，屢次報警仍不見情況改善，站務員精神激進崩潰。圖／台鐵產工提供
基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班被尾隨回家，屢次報警仍不見情況改善，站務員精神激進崩潰。圖／台鐵產工提供

台鐵車站暴力事件頻傳，基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班還被尾隨回家，屢次報警仍不見情況改善，站務員精神激進崩潰。台鐵產業工會指出，基隆、萬華是北部一等站中唯二無鐵警據點的車站，成為被漠視的治安死角，要求交通部及台鐵公司增加保全人力進行車站維安。

台鐵產工指出，台鐵近年頻傳站務員或列車長遭攻擊的暴力事件，但迄今不見交通部依鐵路法為車站、列車安全做出改善。以北區營運處轄內的一等站為例，目前基隆、萬華站是唯二沒有鐵警據點的單位，成為交通部及台鐵公司長期漠視的治安死角，而台鐵公司雖宣示會強力執法，但並未聘僱保全或請求鐵警駐點。

台鐵產工表示，接獲會員陳情，基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班還被尾隨回家，屢次報警仍不見情況改善，站務員精神激進崩潰。

產工表示，賴清德總統上任後，成立全社會防衛任性委員會、強化關鍵基礎設施，台鐵幾年前就被列為關鍵基礎設施之一，去年內政部長劉世芳在立院質詢時也說，為確保關鍵基礎設施安全，內政部擴編保安警察第二總隊警力，預計2025年前陸續派駐1811名菁英警力防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施，但從台鐵發生數起車站、列車攻擊事件，顯見政府對關鍵基礎設施的保護形同虛設。

產工批評，交通部及台鐵公司都未履行雇主義務為員工安全負責，更導致旅客安全及服務品質受到影響，嚴重失職，中央政府對於關鍵基礎設施的保障就是空。

產工表示，目前工會已協助基隆站集體送出職場不法侵害通報，要求交通部與台鐵公司拿出長期有效的方案，並請內政部落實保二總隊進駐關鍵基礎設施，增設警察據點、台鐵聘僱保全人力補足治安死角，盼員工不要在暴力與威脅下工作。

台鐵 保全 遊民 警察 人力 工安 職場 站務員 交通部 內政部

延伸閱讀

基隆旺牛橋頭擠6電桿礙市容 台電允諾遷移減量

中職／樂天伙食問題 球員工會發聲：食安沒有模糊空間

聖約翰科大遭指違法資遣打壓工會 高教工會擬提裁決

風雨無阻11年！新北髮藝工會八療義剪 行善成生活日常

相關新聞

東部海域規模6.2地震 氣象署示警：北部未來恐有餘震

中央氣象署發布第111號顯著有感地震報告，台灣東部海域今下午3時45分發生規模6.2地震，地震深度88.1公里，最大震度...

廣東屈公病首見燒來台灣！中部4旬婦赴陸訪友「回國確診」

中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，衛福部疾管署日前才提升旅遊警示至第二級。今天我國新增一例屈公病境外移入個案，為居住中部地區...

平躺感覺「吸不到空氣」竟是這原因 醫師提醒平常一招檢查脖子

1名60歲的男性長期有胸悶與呼吸不順的困擾，平躺時更感覺「吸不到空氣」，就醫後透過胸部X光檢查發現氣管右側有疑似腫塊陰影...

台中新增1例本土M痘 北屯3旬男出現肛門周圍皮疹等3症狀

疾管署資料顯示，台中市昨新增今年第2例本土M痘確定個案，為北屯區3旬男，個案自述曾有同性間不安全性行為，8月初出現頭痛、...

火裡來水裡去壓力大 專家「解壓4招」促消防員身心健康

消防員的職責是救人，但是水裡來、火裡去，要扛住待救的人命，可能造成極大的心理壓力。「我們可以更健康，也應該更安全。」由台...

台鐵再傳員工被暴力攻擊、尾隨下班 工會點名2車站無鐵警成治安死角

台鐵車站暴力事件頻傳，基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班還被尾隨回家，屢次報警仍...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。