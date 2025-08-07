台鐵再傳員工被暴力攻擊、尾隨下班 工會點名2車站無鐵警成治安死角

台鐵車站暴力事件頻傳，基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班還被尾隨回家，屢次報警仍不見情況改善，站務員精神激進崩潰。台鐵產業工會指出，基隆、萬華是北部一等站中唯二無鐵警據點的車站，成為被漠視的治安死角，要求交通部及台鐵公司增加保全人力進行車站維安。

台鐵產工指出，台鐵近年頻傳站務員或列車長遭攻擊的暴力事件，但迄今不見交通部依鐵路法為車站、列車安全做出改善。以北區營運處轄內的一等站為例，目前基隆、萬華站是唯二沒有鐵警據點的單位，成為交通部及台鐵公司長期漠視的治安死角，而台鐵公司雖宣示會強力執法，但並未聘僱保全或請求鐵警駐點。

台鐵產工表示，接獲會員陳情，基隆站務員自今年7月底起至迄今，不斷遭到遊民騷擾、毆打、言語攻擊，甚至下班還被尾隨回家，屢次報警仍不見情況改善，站務員精神激進崩潰。

產工表示，賴清德總統上任後，成立全社會防衛任性委員會、強化關鍵基礎設施，台鐵幾年前就被列為關鍵基礎設施之一，去年內政部長劉世芳在立院質詢時也說，為確保關鍵基礎設施安全，內政部擴編保安警察第二總隊警力，預計2025年前陸續派駐1811名菁英警力防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施，但從台鐵發生數起車站、列車攻擊事件，顯見政府對關鍵基礎設施的保護形同虛設。

產工批評，交通部及台鐵公司都未履行雇主義務為員工安全負責，更導致旅客安全及服務品質受到影響，嚴重失職，中央政府對於關鍵基礎設施的保障就是空。

產工表示，目前工會已協助基隆站集體送出職場不法侵害通報，要求交通部與台鐵公司拿出長期有效的方案，並請內政部落實保二總隊進駐關鍵基礎設施，增設警察據點、台鐵聘僱保全人力補足治安死角，盼員工不要在暴力與威脅下工作。