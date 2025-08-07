AED耗材逾期維管不到位 新北揭原因向中央建議一事

心臟疾病是台灣第二大死因，提高急救成功率關鍵是在黃金五分鐘取得AED（自動體外心臟電擊去顫器）。新北審計處報告指出，新北公共場所設有1734台AED，部分AED耗材已逾效期、資訊未更新，影響緊急救護效能。新北衛生局指出，因登載網站權限在中央及AED管理員，衛生局無法即時掌握，加上並未有罰則，只能發函敦促改善。

心臟疾病所造成死亡意外，多為突發性心跳停止，因突發性心律不整導致心跳停止，如能在 一分鐘內電擊，急救成功率高達90％，每延遲一分鐘，成功率將遞減7至10％。依緊急醫療救護法第14條之1規定，中央衛生主管機關公告的公共場所，應置AED或其他必要緊急救護設備。

審計報告指出，截至2024年底止，新北市轄內公共場所共設置1734台AED，但據急救資訊網登載，部分AED耗材已逾效期或資訊未更新，且部分取得AED證照管理員，未依規定期限完成複訓，或長期未接受複訓，影響操作AED熟稔度及緊急事件應變處理能力。

市議員陳世軒認為，這些反映是制度執行的缺失，雖然衛生局回應稱已有函文通知、定期辦訓，但僅靠衛福部後端通知系統提醒耗材到期，無法滿足緊急救援所需的「即時、精準」特性。尤其地圖資訊是否更新、民眾查詢是否清楚易用，更是急救效率關鍵。

陳世軒強調，早在6月總質詢中，已建議市府建立即時可查詢的公開AED地圖，並載明設備巡檢狀況與耗材期限、推動具聲光提示功能的智慧AED試辦計畫，並擴大全民AED與CPR教育，引入公私協力機制。中央、地方應訂定制度協力完善AED地圖，並即時更新，否則只會讓這些設備在淪為無效設施。

衛生局指出，AED急救資訊網權限在中央，且實際耗材及管理人複訓，是由AED管理員自行上網登錄及變更，加上法規無相關罰則，衛生局只能採輔導方式，每年定期函文通知設置AED單位督導改善、每月辦理辦理AED管理員教育訓練課程，並陸續與中央討論鬆綁AED急救資訊網系統權限，現已開放地方可增減AED設置場所。

同時，AED急救資訊網主責單位衛福部，已採納衛生局建議在AED主要耗材電池、電擊貼片有效日期到期前 1個月及屆期後，以電子郵件通知各該場所AED管理員，改善急救資訊網資訊及時性。