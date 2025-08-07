原民歌手簡仁智辦病房音樂會 鼓勵病友專心治療

快訊

中央社／ 花蓮縣7日電

太魯閣族歌手簡仁智（尤道馬紹）今天在花蓮慈濟醫院癌症病房舉辦父親節感恩音樂會，以病友的身分感謝醫院治療照顧，同時鼓勵所有正在治療路上的父親們把握當下，專心治療。

去年12月，簡仁智被診斷罹患頭頸部腫瘤第四期，之後積極接受治療，雖然在病中，他不改風趣幽默的個性，決定用自己的專業讓病房多一點歡樂氣氛。

簡仁智與病友分享，自己經歷35次的放化療，因而「被迫」減重了23公斤。「我檢查出來的時候已經是第四期，放、化療的所有的副作用，從噁心、嘔吐，到所有你們想得到的症狀，我全部都經歷過。」他鼓勵大家，只要相信專業、維持好心情，以感恩的心來過每一天，療程就可以更順利。

治療過程雖然傷到聲音，簡仁智沒有放棄唱歌，3個多月前，他的療程即將結束，就接到演唱邀約。簡仁智和父親都是花蓮慈濟醫院血液腫瘤科主任朱崧肇醫師的病人，受到很多的照顧，他要感恩醫護團隊，正巧碰上父親節即將到來，因此他積極復健聲音，決定將復原後的第一場感恩音樂會，選在五東病房登場。

朱崧肇也到場祝賀簡仁智勇敢抗癌，成功走過辛苦歷程，稱讚簡仁智「不但是男神和歌神，更是模範病人。」他說，自己也是父親，看到病人恢復很欣慰也很光榮，在座也有很多人是父親，希望大家都能享受簡仁智的歌聲，過一個快樂的父親節。

簡仁智穿著族服、打著赤腳將原住民的熱情氣氛帶入病房中，讓聆聽的病人與家屬、護理人員們都感染了他振奮的心情；病房主任吳懿峰醫師和護理長李珍妮送上小點心給在場病人與家屬，讓癌症病房中，充滿了溫馨氣氛與滿滿的正能量。

醫師 音樂會 父親節

