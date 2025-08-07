聯合報陳玲基金會送愛心 殷正洋王海玲吳淑敏為榮民獻唱

快訊

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
聯合報與陳玲基金會「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，前進屏東榮民之家。右一、二為基金會董事長李棟樑、聯合報社長游美月，左為榮家主任李秦強。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲社福基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，今天邀請歌手殷正洋、王海玲、吳淑敏，到屏東縣內埔鄉的榮民之家獻唱。聯合報社長游美月、陳玲基金會董事長李棟樑，特別致贈慰問金與紀念品，給榮家與榮民前輩。榮家主任李秦強感謝，聯合報與陳玲基金會沒有忘記，榮民前輩對國家的貢獻。

十一年前起，聯合報與陳玲基金會合作，每年邀請歌手到各地榮家義演。殷正洋、王海玲、吳淑敏，都是多次共襄盛舉的班底，軍人子弟出身的殷正洋與王海玲，不忘在台上「自報家門」。他們帶來「甜蜜蜜」、「可愛的玫瑰花」、「小城故事」、「無緣花」、「忘了我是誰」、「恰似你的溫柔」、「守著陽光守著你」等經典歌曲，壓軸是「中華民國頌」，最後合唱「月亮代表我的心」落幕。歌手們也到台下邀請榮民們合唱，其中九十七歲、參加過登步戰役的老兵李廉身體硬朗，中氣十足，現場主持的聯合報整合行銷部副總陳偉民戲稱，他是「被當兵耽誤的男高音」。

李秦強指出，榮家很少有這麼氣氛熱烈的活動，他要對主辦單位致上誠摯的謝意。屏東榮家將持續努力打造安全溫馨的頤養環境，讓長輩們在快樂與尊嚴的環境中，安享晚年生活。

李棟樑表示，今日台灣社會的繁榮發展，榮民曾經扮演關鍵力量；這次在父親節前夕來到屏東榮家，除了表達誠摯感謝，也希望藉由音樂與關懷，讓長輩們感受到社會的敬意與祝福。

歌手殷正洋參加聯合報與陳玲基金會合辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，和97歲老榮民李廉合唱。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲基金會「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，到屏東縣內埔鄉的榮民之家獻唱。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲基金會「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」活動，前進屏東榮民之家。聯合報社長游美月（右一）、基金會董事長李棟樑（中），與兩位人瑞級榮民合影。記者程嘉文／攝影
聯合報與陳玲基金會邀請歌手，到屏東榮家舉辦「讓心勇敢飛，歌聲滿榮家」與前輩同樂。左起殷正洋、王海玲、吳淑敏、聯合報整合行銷部副總陳偉民。記者程嘉文／攝影
榮民 老兵 軍人 社福 音樂 屏東縣 李棟樑 父親節

