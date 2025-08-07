容貌焦慮...青春痘患者修圖比率是正常人4倍 皮膚醫曝1方式預防痘疤

青春痘是常見皮膚病，但若長在臉部，容易對青少年造成心理壓力，台灣青春痘暨玫瑰斑協會網路調查發現，12至17歲年輕族群，約7成認為長痘痘焦慮情緒已影響課業及人際表現，且容易拿自己的外觀與網紅、明星比較，甚至青春痘患者使用修圖軟體比率，超出非青春痘患者4倍以上。臨床醫師指出，根據治療指引，在粉刺初期使用外用A酸治療，可預防痘疤產生。

台灣青春痘暨玫瑰斑協會理事長邱品齊指出，近年許多家長重視青少年青春痘問題，甚至孩子一出現粉刺、痘痘就積極尋求治療，但許多人對青春痘照護知識了解不足，容易誤信偏方，或以錯誤觀念保養皮膚，調查結果顯示，有痘痘問題的年輕族群，只有3成知道正確青春痘治療方法，以及如何預防痘疤產生，一半受訪者曾使用錯誤偏方治療青春痘，其治療觀念必須提升。

知名YouTuber黃氏兄弟成員瑋瑋表示，他國中時一度「爆發性長痘痘」，外出時口罩不離身，想要遮掩痘痘，且聽信親朋好友或皮膚用品廣告等偏方，把自己當成實驗品，用盡各式抗痘產品，甚至買來含粗顆粒的磨砂膏每天打磨臉部，想去角質提升膚況，反而適得其反，整張臉泛紅，還變成敏感性皮膚。

黃氏兄弟另一成員哲哲則說，身為公眾人物，出席活動時若臉上有痘痘，心情會非常焦慮，在活動上也無法好好表現，為解決這項問題，他只要臉上一冒出痘痘，就會立刻至皮膚科就診，力求對症下藥，如此執行後，臉上的冒痘亂象真的好很多，建議民眾如果出現青春痘，一定要向專業醫師求助。

林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，青春痘治療趨勢走向多管齊下，臨床治療分為外用藥膏如A酸等，外用保養品如水楊酸，以及口服抗生素、荷爾蒙製劑等，也有醫美、醫療器材可用於青春痘治療。皮膚科醫學會2023年發表臨床治療共識，針對不同程度青春痘治療策略，均建議先以外用A酸作為第一線用藥。

黃毓惠建議，青春痘應在粉刺期就開始治療，別等到惡化發炎，甚至形成膿胞才就醫，使用外用A酸可減少皮膚毛囊口角質堆積，也可抗發炎，有助預防痘痘、粉刺，傳統外用A酸容易導致皮膚泛紅、刺激，現已有新一代外用A酸，刺激性較低，臨床上可為青少年、成年患者穩定膚況，並延緩痘疤形成。