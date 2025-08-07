台鐵西勢站號誌頻故障　疑豪雨日曬致計軸器異常

快訊

中央社／ 台北7日電

台鐵西勢站號誌今天再度故障，西勢至潮州間列車平均延誤15至20分鐘。台鐵表示，故障西門子計軸器使用逾10年，疑因連續豪雨泡水後經日曬導致環境參數異常，將調查及確認原因。

今天上午11時45分台鐵西勢站號誌設備故障，並非近期首次，昨天也曾發生。台鐵透過文字訊息表示，已立即派號誌人員到場搶修，中午12時45分西勢站1股號誌恢復正常，西勢至潮州間下行列車以1股道行車，上行列車以西正線CTC行車。

台鐵表示，行經此路段列車平均延誤15至20分鐘，已持續搶修中，目前已完成一系計軸器調整，相關行車運轉已可恢復。

根據台鐵初步調查，西勢至潮州地區計軸設備為西門子第1代ACM100型設備，配合屏潮鐵路高架化工程在104年施作完成，使用迄今已逾10年，近日疑因連續豪雨泡水後，又經烈日曝曬，造成計軸器環境參數異常導致故障。

台鐵指出，因重新調整校正個別計軸器環境參數需耗時較長，為免影響行車運轉過多，昨天發生設備異常時，先以設備重置（reset）方式讓設備恢復正常運作，再由電務人員逐一進行參數調校，並協調西門子原廠派遣技術人員至現場提供技術協助。

由於屏潮地區的計軸器數量高達900餘處，台鐵表示，今天故障處主要是昨天來不及完成參數校正處。

台鐵指出，目前電務人員仍會同西門子技術人員持續進行參數調校中，預計明天上午首班車前完成另一系參數的調校，經調校後相關設備將逐漸穩定。

台鐵表示，將深入調查確認設備異常原因，並檢討加強計軸器環境參數調校工作，以及加速逾齡老舊計軸器的汰換更新。

