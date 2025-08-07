募衣鞋包包送非洲防沙蚤　桃機免稅店盼逾8千件

快訊

中央社／ 桃園機場7日電

為協助非洲民眾防範「沙蚤」疾病，采盟公司與「舊鞋救命協會」今年再度攜手舉辦募集鞋子、衣服及包包活動，邀請民眾一起整理衣櫃響應，希望今年可以募集超過8000件物資。

采盟股份有限公司今天表示，今年的活動於6日至8日期間，在桃園機場二航廈1樓入境大廳北側采盟教育訓練室前舉行，物資收受時間從上午11時至下午4時，除了鞋子外，也收受二手衣服、包包，邀請民眾一起整理衣櫃斷捨離響應公益，也幫助非洲的朋友一起防範「沙蚤」疾病。

桃園國際機場公司董事長楊偉甫下午出席活動接受媒體聯訪表示，不管新舊鞋，只要民眾不穿的鞋就可捐出，在很多國家，鞋子對小朋友及成人都是很欠缺的物資，機場公司樂於見到采盟公司舉辦舊鞋救命活動，相信可引起機場公司還有在機場服務的夥伴們共同響應，活動已舉辦多年，他也呼籲機場工作夥伴一起加入。

采盟公司董事長古素琴說，采盟公司從2016年起就與舊鞋救命協會合作，募集舊鞋並捐贈貨櫃響應興學計畫。雖因疫情停辦4年，但去年再度擴大舉辦，收集鞋子、衣物、包包等二手物資，3天募集總數達7401件，今年呼籲民眾整理衣櫃響應，希望突破8000件物資，把民眾的愛心送到非洲。

采盟公司說，公司也自主推動溫室氣體管理，建立嚴謹盤查作業程序並成功通過查證，範圍涵蓋台北總公司、桃園國際機場D區免稅商店以及保稅物流倉庫3處核心營運據點，代表采盟的溫室氣體盤查數據與管理流程均符合國際標準。7日也邀請英國標準學會（British Standards Institution）進行授證，展現企業邁向永續的決心。

