左心室輔助器助穩病情 末期心衰竭患者重拾生活

紀姓患者因擴張型心肌病變致嚴重心臟衰竭，等待心臟移植，期間經常身體不適、呼吸困難。經中榮醫療團隊建議安裝左心室輔助器，術後能夠外出工作、正常生活，讓他對等待換心更有信心。

台中榮民總醫院今天舉辦衛教新聞記者會，邀請59歲紀姓患者到場分享治療過程，台中榮總副院長吳杰亮、心臟血管外科主任魏晧智、醫師吳詠斯等人與會。

吳詠斯表示，紀姓患者因擴張型心肌病變致嚴重心臟衰竭，心臟功能剩下不到20%，多次反覆住院治療。擴張型心肌病變是指心肌功能異常，導致心室擴大、收縮力變差，進而影響心臟功能，常見症狀包括呼吸困難、容易疲倦、下肢水腫及心律不整等。

吳詠斯說，患者經評估須心臟移植，但病人就算靜態不動也會喘，經建議植入長效型左心室輔助器，可有效協助衰竭的心臟將血液泵送至全身，出院後可正常生活，作為等待心臟移植患者的「橋接治療」。

吳詠斯說明，目前臨床有短效型和長效型2種左心室輔助器。短效型體外左心室輔助器主要用於急性心衰竭，屬於健保緊急醫療給付，術後須持續住院，等待換心；長效型左心室輔助器用於末期心衰竭，健保給付須經審查，僅限符合器捐名冊等待換心者使用。

紀姓患者表示，手術前身體常感到不適，呼吸會喘、無法入睡，經醫師建議接受輔助器安裝手術，術後能夠外出工作、正常生活，讓等待換心更有信心。

魏晧智提到，中榮心臟外科團隊近3年成功為5名末期心臟衰竭病人植入輔助器，術後皆順利康復出院，恢復日常生活功能。截至今天，全台尚有352人等待心臟移植，左心室輔助器成為病人在等候移植期間穩定病情、延長壽命的關鍵。