快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

左心室輔助器助穩病情 末期心衰竭患者重拾生活

中央社／ 台中7日電

紀姓患者因擴張型心肌病變致嚴重心臟衰竭，等待心臟移植，期間經常身體不適、呼吸困難。經中榮醫療團隊建議安裝左心室輔助器，術後能夠外出工作、正常生活，讓他對等待換心更有信心。

台中榮民總醫院今天舉辦衛教新聞記者會，邀請59歲紀姓患者到場分享治療過程，台中榮總副院長吳杰亮、心臟血管外科主任魏晧智、醫師吳詠斯等人與會。

吳詠斯表示，紀姓患者因擴張型心肌病變致嚴重心臟衰竭，心臟功能剩下不到20%，多次反覆住院治療。擴張型心肌病變是指心肌功能異常，導致心室擴大、收縮力變差，進而影響心臟功能，常見症狀包括呼吸困難、容易疲倦、下肢水腫及心律不整等。

吳詠斯說，患者經評估須心臟移植，但病人就算靜態不動也會喘，經建議植入長效型左心室輔助器，可有效協助衰竭的心臟將血液泵送至全身，出院後可正常生活，作為等待心臟移植患者的「橋接治療」。

吳詠斯說明，目前臨床有短效型和長效型2種左心室輔助器。短效型體外左心室輔助器主要用於急性心衰竭，屬於健保緊急醫療給付，術後須持續住院，等待換心；長效型左心室輔助器用於末期心衰竭，健保給付須經審查，僅限符合器捐名冊等待換心者使用。

紀姓患者表示，手術前身體常感到不適，呼吸會喘、無法入睡，經醫師建議接受輔助器安裝手術，術後能夠外出工作、正常生活，讓等待換心更有信心。

魏晧智提到，中榮心臟外科團隊近3年成功為5名末期心臟衰竭病人植入輔助器，術後皆順利康復出院，恢復日常生活功能。截至今天，全台尚有352人等待心臟移植，左心室輔助器成為病人在等候移植期間穩定病情、延長壽命的關鍵。

患者 醫師 健保 手術 團隊 心衰竭 台中榮總

延伸閱讀

嘉義男遭割破手臂動脈鮮血直噴 同事帶他衝派出所求警送醫保命

健康亮紅燈…沈玉琳證實罹患血癌 醫曝白血球暴衝恐「塞爆全身器官」

沈玉琳罹患血癌 醫：低風險者存活率可達7成

沒時間運動？營養師：「這運動」每日15分鐘 降低20%死亡率

相關新聞

長榮航客艙失壓掛7700緊急代碼 班機與塔台通話音檔曝光

長榮航空今上午9時許一架BR271桃源飛往馬尼拉航班，從桃園機場起飛後，因艙壓出現異常訊息，航班掛上「7700」（一般緊...

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

東部海域發生規模6.2地震，初估台北、基隆、新北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、雲林、宜蘭、花蓮3級；南投、嘉市、嘉縣、台南、高雄...

災後棄置光電板...現場驚見「紅色油汙」 環境部：已採集水樣送驗

民眾黨團昨召開記者會指出，嘉義縣環保局相繼稽查鹿草鄉荷包嶼滯洪池及義竹新庄滯洪池的廢棄光電板處理情形，發現暫存區電線未妥...

馬斯克太色？Grok全新AI工具「色色模式」竟能孵泰勒絲裸體影片

馬斯克（Elon Musk）的創意是不是真的很多？除了旗下xAI註冊新商標「MacroHard」，其「巨硬」一詞被解讀是挑釁微軟外，在iOS推出的全新AI生成工具Grok Imagine主打可以產出NSFW限制級內容的色色模式「Spicy」也引來爭議，據外媒爆料，竟然可以生成女歌手泰勒絲（Taylor Swift）的裸體跳舞影片。

沈玉琳日吞5保健品 台大名醫揭台洗腎率居冠原因：世上沒有健康食品

57歲資深藝人沈玉琳7月29日疑因猛爆性肝炎住進加護病房，後來確診血癌。他曾透露自己日吞5種健康食品，而且他還有B肝，…

平躺感覺「吸不到空氣」竟是這原因 醫師提醒平常一招檢查脖子

1名60歲的男性長期有胸悶與呼吸不順的困擾，平躺時更感覺「吸不到空氣」，就醫後透過胸部X光檢查發現氣管右側有疑似腫塊陰影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。