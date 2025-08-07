西門町一番賞爭議...消保官稽查撲空 北市府還要再去找店家

近日有民眾向北市府投訴，西門町萬年大樓一番賞店家未將所有獎項放入獎池，影響抽獎公平性，甚至恐涉及刑事詐欺。法務局稽查當日，店家沒營業也無人回應，商業處近期將再前往抽查，並將該店列為重點查核對象。

法務局指出，消保官7月31日晚間會同商業處至萬年大樓一番賞店家聯合稽查，其中遭民眾投訴的店家大門已深鎖無人回應；現場查得其他商家未在獎單上標明總獎籤數、未標明序號等缺失，均已現場輔導完成改善。至於未依法辦理公司登記、商業登記或營業登記的商家，將由北市商業處續處。

商業處表示，商業處近期將再前往抽查一番賞店家，如經查核違規屬實，依消費者保護法將函請店家限期7日內改善，經複查仍違規，依台北市政府消費者保護自治條例第9條規定、第39條第2項規定處2萬元以上10萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

法務局說，為使販售一番賞的商家充分揭露相關資訊，商業處已訂定「一番賞相關遊戲商家指引」，提供販售一番賞相關遊戲商家遵循。

例如應標示清楚所販售的一番賞相關商品名稱；獎單上應標明序號；有混套或商家自製的一番賞相關遊戲，應事先告知消費者並標示清楚；商家應在獎單上公布獎池總獎籤數及目前剩餘獎項與已抽出兌換狀況，獎籤抽出後，也應即時以浮貼方式黏貼在獎單上更新結果，或其他可供消費者檢視的方式等。