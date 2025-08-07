東部海域規模6.2地震 氣象署示警：北部未來恐有餘震

中央氣象署發布第111號顯著有感地震報告，台灣東部海域今下午3時45分發生規模6.2地震，地震深度88.1公里，最大震度3級。地震測報中心技正邱俊達表示，預估未來3天北部會有規模5或5.5餘震，但最大震度僅1級，民眾不用太過憂心。

今下午東部海域發生規模6.2地震，各地最大震度為台北、基隆、新北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、雲林、宜蘭、花蓮3級；南投、嘉市、嘉縣、台南、高雄、屏東、台東2級；澎湖、金馬1級。

邱俊達說明，此次地震距離台灣本島約100多公里非常遙遠，且深度較深，測量的震度不大，影響也較小，主要是宜花地區感受較大。

這起地震產生的原因，邱俊達指出，是因為板塊隱沒的關係，菲律賓海板塊在北邊隱沒到歐亞板塊底下，在隱沒帶產生較大規模地震。

邱俊達表示，回顧歷史地震，由於隱沒帶後續餘震不多，預估三天內會有規模5或5.5餘震，但因距離台灣遙遠，對台灣影響較小，北部若發生規模5或5.5地震的話，最大震度約1級。

近期俄羅斯發生大地震，邱俊達說，此次地震是歐亞板塊與菲律賓海板塊造成的，俄羅斯地震對台灣沒有影響；另陽明山發生地震是昨天凌晨3時許發生的，發生機制不同，陽明山發生的地震是火山活動造成，今天是隱沒帶造成。