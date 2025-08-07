快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

東部海域規模6.2地震 氣象署示警：北部未來恐有餘震

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台灣東部海域今下午3時45分發生規模6.2地震，地震深度88.1公里，最大震度3級。圖／中央氣象署提供
台灣東部海域今下午3時45分發生規模6.2地震，地震深度88.1公里，最大震度3級。圖／中央氣象署提供

中央氣象署發布第111號顯著有感地震報告，台灣東部海域今下午3時45分發生規模6.2地震，地震深度88.1公里，最大震度3級。地震測報中心技正邱俊達表示，預估未來3天北部會有規模5或5.5餘震，但最大震度僅1級，民眾不用太過憂心。

今下午東部海域發生規模6.2地震，各地最大震度為台北、基隆、新北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、雲林、宜蘭、花蓮3級；南投、嘉市、嘉縣、台南、高雄、屏東、台東2級；澎湖、金馬1級。

邱俊達說明，此次地震距離台灣本島約100多公里非常遙遠，且深度較深，測量的震度不大，影響也較小，主要是宜花地區感受較大。

這起地震產生的原因，邱俊達指出，是因為板塊隱沒的關係，菲律賓海板塊在北邊隱沒到歐亞板塊底下，在隱沒帶產生較大規模地震。

邱俊達表示，回顧歷史地震，由於隱沒帶後續餘震不多，預估三天內會有規模5或5.5餘震，但因距離台灣遙遠，對台灣影響較小，北部若發生規模5或5.5地震的話，最大震度約1級。

近期俄羅斯發生大地震，邱俊達說，此次地震是歐亞板塊與菲律賓海板塊造成的，俄羅斯地震對台灣沒有影響；另陽明山發生地震是昨天凌晨3時許發生的，發生機制不同，陽明山發生的地震是火山活動造成，今天是隱沒帶造成。

地震 規模 板塊 餘震 新北 陽明山 氣象署

延伸閱讀

東部海域規模6.2地震 台鐵3區間減速行駛

圖表看時事／俄羅斯8.8強震掀巨浪！多國發海嘯警報 一圖看破壞力與波高關係

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

小小消防員出動 新北汐止消防夏令營體驗地震、濃煙、射水

相關新聞

長榮航客艙失壓掛7700緊急代碼 班機與塔台通話音檔曝光

長榮航空今上午9時許一架BR271桃源飛往馬尼拉航班，從桃園機場起飛後，因艙壓出現異常訊息，航班掛上「7700」（一般緊...

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

東部海域發生規模6.2地震，初估台北、基隆、新北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、雲林、宜蘭、花蓮3級；南投、嘉市、嘉縣、台南、高雄...

災後棄置光電板...現場驚見「紅色油汙」 環境部：已採集水樣送驗

民眾黨團昨召開記者會指出，嘉義縣環保局相繼稽查鹿草鄉荷包嶼滯洪池及義竹新庄滯洪池的廢棄光電板處理情形，發現暫存區電線未妥...

馬斯克太色？Grok全新AI工具「色色模式」竟能孵泰勒絲裸體影片

馬斯克（Elon Musk）的創意是不是真的很多？除了旗下xAI註冊新商標「MacroHard」，其「巨硬」一詞被解讀是挑釁微軟外，在iOS推出的全新AI生成工具Grok Imagine主打可以產出NSFW限制級內容的色色模式「Spicy」也引來爭議，據外媒爆料，竟然可以生成女歌手泰勒絲（Taylor Swift）的裸體跳舞影片。

沈玉琳日吞5保健品 台大名醫揭台洗腎率居冠原因：世上沒有健康食品

57歲資深藝人沈玉琳7月29日疑因猛爆性肝炎住進加護病房，後來確診血癌。他曾透露自己日吞5種健康食品，而且他還有B肝，…

平躺感覺「吸不到空氣」竟是這原因 醫師提醒平常一招檢查脖子

1名60歲的男性長期有胸悶與呼吸不順的困擾，平躺時更感覺「吸不到空氣」，就醫後透過胸部X光檢查發現氣管右側有疑似腫塊陰影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。