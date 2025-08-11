簡單李X再睡5分鐘 棉被午茉綠變身夾心餅！2025超人氣中秋聯名禮盒 8/10正式開賣

百萬 YouTuber 滴妹創立的飲料品牌「再睡5分鐘」，今年中秋不走傳統月餅路線，攜手甜點品牌「簡單李」，推出全新聯名商品「棉被午茉綠奶油夾心餅」，靈感源自品牌熱銷飲品「棉被午茉綠」，將午後療癒系手搖飲完美餅乾化，打造出兼具話題與質感的【月月聚】中秋聯名款6入禮盒。

「棉被午茉綠」是再睡5分鐘人氣飲品之一，選用茶感厚實、富有濃郁花香的茉莉綠茶為基底，搭配進口鮮奶油與牛乳製成的綿密厚奶蓋，入口層次豐富、回甘耐喝。簡單李將這份療癒感轉化為甜點語言，研發出「棉被午茉綠奶油夾心餅」——外層為酥鬆奶香餅乾，內餡則結合茉莉綠茶與奶蓋，打造雙層夾心口感，入口茶韻綿延、甜而不膩，彷彿一口咬下午後陽光。

【月月聚】中秋聯名款禮盒為六入綜合組合，內含經典款「焦糖奶油夾心餅」與本次聯名款「棉被午茉綠奶油夾心餅」，滿足餅乾控一次擁有雙口味的願望。外包裝設計也融合雙品牌風格，展現溫柔療癒氛圍，無論是送禮或自用都別具質感。

今年中秋，來點不一樣的選擇。將療癒時光放入口袋，一起來咬一口午後的溫柔吧。

限量聯名商品將於8月10日正式預購開賣，於再睡5分鐘全台門市與簡單李官方網站同步上架，數量有限、售完為止。喜歡手搖飲與甜點的粉絲們千萬別錯過。

販售資訊

開賣日期:8月10日

線上通路

簡單李官網 https://www.jdgift.com.tw

訂購專線: 02-2651-0311

實體通路

簡單李門市據點查詢：

https://www.jdgift.com.tw/pages/pop-up-store

再睡5分鐘全台門市據點查詢：

https://reurl.cc/OmjRQ7

