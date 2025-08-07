快訊

留巨額財產！退休大學教授見妻亡驚吐1句話 翻「臨終筆記」秒崩潰

晶片未在美國設廠將課100%重稅 KPMG示警四大變數未明

恐有規模5餘震！15:45規模6.2「隱沒型地震」 氣象署曝未來影響

降低20%關稅衝擊 農業部180億支持多項獎勵補助

聯合報／ 李柏澔／台北即時報導
農業部檢討「180億元農漁產業支持方案」，包括金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向共6大措施，提供從生產到外銷等各層面的協助，即日起受理申請。圖／聯合報系資料照片
農業部檢討「180億元農漁產業支持方案」，包括金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向共6大措施，提供從生產到外銷等各層面的協助，即日起受理申請。圖／聯合報系資料照片

為因應美國自今日起對台灣加徵20%暫時性關稅，農業部檢討「180億元農漁產業支持方案」，包括金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向共6大措施，提供從生產到外銷等各層面的協助，即日起受理申請。

金融支持部分，間接影響及其關聯產業的農漁民農民團體、農企業，農業部將貸款利息補貼由0.75%加碼最高達1%，利息補助期間由6個月加碼延長至1年，最高補貼貸款額度舊貸及新貸合併由2000萬元提高至3000萬元。

另為提高外銷供應鏈韌性，將提供冷鏈設施（備）補助，其中農民補助比例40%，以500萬元為上限，農民團體、農企業補助比例則分別為60%、50%，最高1000萬元；協助建置溫網室設施，農企業補助比例50%，最高1000萬元，農民、農民團體則提高補助比例至60%，最高分別為500萬元、1000萬元。另全額補助品種特性檢測及技術診斷服務。

針對毛豆產業，補助農民生產及冷鏈等機具、設施，補助比例40%，最高800萬元；補助農民團體、農企業生產、冷鏈及加工設施，補助比例60%、50%，合計最高3000萬元。另鼓勵創新加工包裝型態及改善包裝，每案最高20萬元。

國產茶產業部分，獎勵生產、加工、精製、篩選及包裝等產銷設備升級轉型，農民補助比例最高40%、最高300萬元，農民團體補助比例最高60%、最高1000萬元，也將鼓勵開發新包裝或多元品牌行銷，每案最高20萬元。

養殖漁業部分，針對吳郭魚、鱸魚及受影響魚種的生產地漁會，將獎勵冷鏈設施新建與更新升級，依主管計畫補助基準再提高10%，冷凍廠最高60%、製冰廠最高80%。

另鼓勵養殖業者與加工業者推動合作生產穩定供銷，每公頃30公噸以上者獎勵9萬元，每公頃未達30公噸者，按每公噸核予3000元獎勵（每戶獎勵上限18萬元）；獎勵選購優質種苗費用最高50%（吳郭魚最高每公頃4萬元、鱸魚最高每公頃20萬元），並全額補助漁產業保險費最高每公頃27萬元（每戶最高40.5萬元）。此外，獎勵漁業團體、水產加工廠水產品安全檢測，每件獎勵50%、最高1萬元（每家最高15萬元）。

海洋捕撈漁業部分，協助沿近海鬼頭刀產業與遠洋漁業精進升級，針對參加鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）的漁業經營者、漁業團體或農企業，提供冷鏈設施補助每船50%、最高300萬元，運輸設備每輛補助50%、最高200萬元。農業部並將視美國關稅影響，滾動檢討納入補貼對象的遠洋魚種，提供漁獲物凍儲補貼每公斤最高2元，每船申請數量最高100公噸、最高20萬元。

為鼓勵產業持續開拓美國及其他海外市場，農業部針對國產花卉及其種苗、毛豆、茶葉、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀、虱目魚、魷魚及觀賞水族，提供海外目標市場行銷活動補助方案，其中包含通路行銷活動獎勵（美國市場最高每案300萬元、美國以外市場最高每案150萬元）、跨域行銷活動獎勵最高每案500萬元）、海外參展補助攤位租金補助以50%為上限。

農業部也將提供外銷獎勵，花卉及其種苗最高每公斤40元、鱸魚最高每公斤27元、吳郭魚最高每公斤31元、鬼頭刀最高每公斤33元、毛豆最高每公斤7元、茶葉最高每公斤36元、虱目魚最高每公斤44元、魷魚最高每公斤33元、觀賞水族最高每公斤100元。

農民 美國 漁民 茶葉 農業部 競爭力 鬼頭刀 吳郭魚 虱目魚 遠洋漁業

延伸閱讀

川普威脅對陸增關稅 陸駐美使館：迫使中國放棄與俄合作 不會得逞

美將對半導體課徵100%關稅 安永籲注意232條款風險

對等關稅已生效 日本與美國對減免措施仍有歧見

憂對等關稅衝擊 商總籲思考普發現金能否挹注內需

相關新聞

長榮航客艙失壓掛7700緊急代碼 班機與塔台通話音檔曝光

長榮航空今上午9時許一架BR271桃源飛往馬尼拉航班，從桃園機場起飛後，因艙壓出現異常訊息，航班掛上「7700」（一般緊...

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

東部海域發生規模6.2地震，初估台北、基隆、新北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、雲林、宜蘭、花蓮3級；南投、嘉市、嘉縣、台南、高雄...

災後棄置光電板...現場驚見「紅色油汙」 環境部：已採集水樣送驗

民眾黨團昨召開記者會指出，嘉義縣環保局相繼稽查鹿草鄉荷包嶼滯洪池及義竹新庄滯洪池的廢棄光電板處理情形，發現暫存區電線未妥...

馬斯克太色？Grok全新AI工具「色色模式」竟能孵泰勒絲裸體影片

馬斯克（Elon Musk）的創意是不是真的很多？除了旗下xAI註冊新商標「MacroHard」，其「巨硬」一詞被解讀是挑釁微軟外，在iOS推出的全新AI生成工具Grok Imagine主打可以產出NSFW限制級內容的色色模式「Spicy」也引來爭議，據外媒爆料，竟然可以生成女歌手泰勒絲（Taylor Swift）的裸體跳舞影片。

沈玉琳日吞5保健品 台大名醫揭台洗腎率居冠原因：世上沒有健康食品

57歲資深藝人沈玉琳7月29日疑因猛爆性肝炎住進加護病房，後來確診血癌。他曾透露自己日吞5種健康食品，而且他還有B肝，…

平躺感覺「吸不到空氣」竟是這原因 醫師提醒平常一招檢查脖子

1名60歲的男性長期有胸悶與呼吸不順的困擾，平躺時更感覺「吸不到空氣」，就醫後透過胸部X光檢查發現氣管右側有疑似腫塊陰影...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。