降低20%關稅衝擊 農業部180億支持多項獎勵補助

為因應美國自今日起對台灣加徵20%暫時性關稅，農業部檢討「180億元農漁產業支持方案」，包括金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等3大面向共6大措施，提供從生產到外銷等各層面的協助，即日起受理申請。

金融支持部分，間接影響及其關聯產業的農漁民、農民團體、農企業，農業部將貸款利息補貼由0.75%加碼最高達1%，利息補助期間由6個月加碼延長至1年，最高補貼貸款額度舊貸及新貸合併由2000萬元提高至3000萬元。

另為提高外銷供應鏈韌性，將提供冷鏈設施（備）補助，其中農民補助比例40%，以500萬元為上限，農民團體、農企業補助比例則分別為60%、50%，最高1000萬元；協助建置溫網室設施，農企業補助比例50%，最高1000萬元，農民、農民團體則提高補助比例至60%，最高分別為500萬元、1000萬元。另全額補助品種特性檢測及技術診斷服務。

針對毛豆產業，補助農民生產及冷鏈等機具、設施，補助比例40%，最高800萬元；補助農民團體、農企業生產、冷鏈及加工設施，補助比例60%、50%，合計最高3000萬元。另鼓勵創新加工包裝型態及改善包裝，每案最高20萬元。

國產茶產業部分，獎勵生產、加工、精製、篩選及包裝等產銷設備升級轉型，農民補助比例最高40%、最高300萬元，農民團體補助比例最高60%、最高1000萬元，也將鼓勵開發新包裝或多元品牌行銷，每案最高20萬元。

養殖漁業部分，針對吳郭魚、鱸魚及受影響魚種的生產地漁會，將獎勵冷鏈設施新建與更新升級，依主管計畫補助基準再提高10%，冷凍廠最高60%、製冰廠最高80%。

另鼓勵養殖業者與加工業者推動合作生產穩定供銷，每公頃30公噸以上者獎勵9萬元，每公頃未達30公噸者，按每公噸核予3000元獎勵（每戶獎勵上限18萬元）；獎勵選購優質種苗費用最高50%（吳郭魚最高每公頃4萬元、鱸魚最高每公頃20萬元），並全額補助漁產業保險費最高每公頃27萬元（每戶最高40.5萬元）。此外，獎勵漁業團體、水產加工廠水產品安全檢測，每件獎勵50%、最高1萬元（每家最高15萬元）。

海洋捕撈漁業部分，協助沿近海鬼頭刀產業與遠洋漁業精進升級，針對參加鬼頭刀漁業改進計畫（FIP）的漁業經營者、漁業團體或農企業，提供冷鏈設施補助每船50%、最高300萬元，運輸設備每輛補助50%、最高200萬元。農業部並將視美國關稅影響，滾動檢討納入補貼對象的遠洋魚種，提供漁獲物凍儲補貼每公斤最高2元，每船申請數量最高100公噸、最高20萬元。

為鼓勵產業持續開拓美國及其他海外市場，農業部針對國產花卉及其種苗、毛豆、茶葉、鱸魚、吳郭魚、鬼頭刀、虱目魚、魷魚及觀賞水族，提供海外目標市場行銷活動補助方案，其中包含通路行銷活動獎勵（美國市場最高每案300萬元、美國以外市場最高每案150萬元）、跨域行銷活動獎勵最高每案500萬元）、海外參展補助攤位租金補助以50%為上限。

農業部也將提供外銷獎勵，花卉及其種苗最高每公斤40元、鱸魚最高每公斤27元、吳郭魚最高每公斤31元、鬼頭刀最高每公斤33元、毛豆最高每公斤7元、茶葉最高每公斤36元、虱目魚最高每公斤44元、魷魚最高每公斤33元、觀賞水族最高每公斤100元。