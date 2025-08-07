廣東屈公病首見燒來台灣！中部4旬婦赴陸訪友「回國確診」

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
疾管署發言人曾淑慧說，該境外移入個案，8月1日開始出現紅疹、腳踝及四肢疼痛症狀，就醫並住院治療，經採檢後確診，現已痊癒，衛生單位將持續監測至8月26日。本報資料照片
中國大陸廣東屈公病疫情嚴峻，衛福部疾管署日前才提升旅遊警示至第二級。今天我國新增一例屈公病境外移入個案，為居住中部地區40多歲本國籍女性，今年7月至中國大陸廣東省佛山市及深圳拜訪友人，7月30日返台後，隔日出現發燒症狀，後續就醫判定確診。截至8月6日，今年已累計17例屈公病確定病例，為過去6年新高，且均為境外移入。

屈公病由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期，感染症狀包括突然發燒、手腳小關節、手腕和腳踝等關節發炎或疼痛、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；症狀持續3至7天。新生兒、65歲以上年長者或患有高血壓、糖尿病、心血管疾病史者，是罹患屈公病易併發重症之風險族群。

疾管署發言人曾淑慧說，該境外移入個案，8月1日出現紅疹、腳踝及四肢疼痛症狀，就醫並住院治療，經採檢後確診，現已痊癒，衛生單位將持續監測至8月26日；經調查發現，該名女性發病之潛伏期，在中國大陸廣東省旅遊，且自述於廣東拜訪友人期間曾遭蚊子叮咬，因此判定為中國大陸境外移入個案，已在個案住家完成病媒蚊密度調查、孳生源清除及化學防治。

今年17例境外移入屈公病個案，感染國家分別為印尼13例為最多，其次是菲律賓2例、斯里蘭卡及中國大陸廣東省各1例。曾淑慧說，目前我國經外移入屈公病病例數為近6年新高，歷年境外移入個案數多落在0至6例之間。中國大陸廣東省屈公病疫情嚴峻，7月8日報告首例移入病例以來，至今累計7千餘例，1周內增加2898例病例，且以佛山市病例數為最多，港澳地區也開始報告移入病例。

疾管署提醒，計畫前往中國廣東省或其他屈公病流行地區的民眾，於當地應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分防蚊液；入境時如出現發燒、四肢痠痛、頭痛、肌肉痛、骨骼關節痛等疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員。

廣東 發燒 疫情 確診 防蚊 病毒 屈公病 疾管署 病媒蚊 旅遊警示

