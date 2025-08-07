搶救婦兒科人力 彰基祭每月40萬保障薪

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
彰基今公開表揚4位表現優異的婦產部與3位兒科部住院醫師，每位頒發新台幣30萬元獎金。圖／彰基提供
彰基今公開表揚4位表現優異的婦產部與3位兒科部住院醫師，每位頒發新台幣30萬元獎金。圖／彰基提供

婦產科、兒科人力持續吃緊的現況下，彰化基督教醫院祭出政策搶救人力荒。彰基總院長陳穆寬說，自8月起針對已取得婦產科、兒科專科執照並完成次專科訓練的住院醫師，提供每月30至40萬元保障薪資，並延續至升任主治醫師後的前3年，以實質行動吸引並挽留年輕醫師投入婦兒醫療行列。

陳穆寬今在院內週會禮拜中，公開表揚婦產部與兒科部表現優異的七位住院醫師，包括梁啟源、吳宛儒、黃筱惠、瞿心蔓、謝佾廷、汪欣品與林湘君，每人獲頒30萬元獎金，總獎金達210萬元，以感謝他們在少子化趨勢與高壓環境下，仍堅守婦幼照護崗位。

陳穆寬致詞時強調，選擇婦兒科並非為了輕鬆或熱門，而是一種源自大智慧的選擇，他指出，當今醫界不少年輕醫師傾向進入皮膚科或未經完整訓練即走向醫美領域，這些只是短期小聰明，但唯有投入真正急重難症、守護生命的科別，才是醫者真正的價值。

他以自身經歷為例，雖專長於耳鼻喉科，卻選擇最艱困的頭頸外科，把一生奉獻給社會最弱勢的口腔癌病患，他呼籲年輕醫師們勇敢投入真正需要他們的地方，「要活出身心靈真正的快樂與價值。」

