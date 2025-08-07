快訊

長榮航客艙失壓掛7700緊急代碼 班機與塔台通話音檔曝光

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空BR-271台北-馬尼拉航班，因艙壓問題返回桃機，期間旅客使用落下的氧氣罩。圖／旅客提供
長榮航空BR-271台北-馬尼拉航班，因艙壓問題返回桃機，期間旅客使用落下的氧氣罩。圖／旅客提供

長榮航空今上午9時許一架BR271桃源飛往馬尼拉航班，從桃園機場起飛後，因艙壓出現異常訊息，航班掛上「7700」（一般緊急狀況General Emergency）的緊急代碼，瞬間機上氧氣罩全部掉出，嚇壞機上乘客，而當下班機與塔台通話音檔也流出。

從音檔中可聽到，班機表示，Emergency descent to 10000, turn left heading 060, due to cabin decompression（長榮721請求緊急下降至10000英呎，左轉航向060，客艙目前發生失壓狀況），航管回應，許可下降1萬英呎，同意航向060等對話。

最終BR271於上午10點42分安全降落桃園國際機場；而長榮航空表示，已調派同機型航機載運旅客前往目的地，並提供旅客餐券於機場用餐，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。

