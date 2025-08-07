快訊

台中新增1例本土M痘 北屯3旬男出現肛門周圍皮疹等3症狀

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局說明，接種疫苗為預防M痘最有效的方式，完成2劑接種可提供9成保護力。記者趙容萱／攝影
疾管署資料顯示，台中市昨新增今年第2例本土M痘確定個案，為北屯區3旬男，個案自述曾有同性間不安全性行為，8月初出現頭痛、腹股溝腫痛及肛門周圍皮疹等症狀，就醫採檢後確診，接觸者目前無症狀。

M痘為第二類法定傳染病，疾管署統計，今年至8月7日，累計確診病例共29例，其中台中市在今年7月初，出現台中今年首例本土確定個案，該案為潭子3旬男，昨天新增1例確診個案，為北屯3旬男，這也是台中今年第2例本土M痘確診個案。

台中市衛生局說明，這名北屯3旬男自述，曾有同性間不安全性行為，8月初出現頭痛、腹股溝腫痛及肛門周圍皮疹等症狀，就醫採檢後，經中央實驗室研判，8月6日確診。目前接種疫苗仍為預防M痘最有效的方式，接種第1劑M痘疫苗14天後，約可達4至8成保護力，完成2劑接種則可提供9成保護力。

台中市衛生局長曾梓展表示，衛生局接獲通報後立即完成疫調作業，個案自述接觸者1人，經了解目前無症狀，已提供衛教資訊，並提醒個案自我健康監測21天。

衛生局進一步說明，台中市共計有55家合約醫療院所提供公費M痘疫苗接種服務，凡近1年內曾有高風險性行為者、曾罹患性病者，或其性伴侶，具上述任一情形者請盡速完成疫苗接種，可透過「台中市政府疫苗預約系統」預約、向各區衛生所洽詢，或至衛生局網站查詢。

衛生局提醒，暑假期間為聚會與社交活動頻繁時期，M痘傳播途徑以高風險親密接觸為主，呼籲市民應落實自我防護，盡速接種M痘疫苗，避免透過交友軟體與不特定對象發生親密行為。如出現發燒、畏寒、肌肉酸痛、淋巴腫脹、皮膚紅疹、水泡、丘疹、膿疱等疑似M痘症狀，請佩戴口罩及穿著長袖衣褲就醫，並主動告知醫師相關暴露史及接觸史，以利及早診斷與治療。

M痘 疫苗 風險 確診 醫師 衛生局 台中市 性行為 疾管署 傳染病

