以為是青春痘...他胯下、屁股「10幾處狂爆膿」 20年才確診化膿性汗腺炎

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
今年7月，生物製劑納入健保，為中重度化膿性汗腺炎病友迎來新曙光。記者廖靜清／攝影
37歲小穎（化名）從青春期開始，身上反覆長出痘痘並流膿，家人一直以為只是青春痘或粉瘤，多次就醫也被診斷為青春痘。「怎麼治都治不好，吃藥、看中醫、手術都沒效。」他說，最嚴重曾一天超過10處爆膿，痛不欲生；20年後才確診是「化膿性汗腺炎」，對症下藥後才重拾生活品質。

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚保健及外科主任廖怡華表示，化膿性汗腺炎是一種慢性發炎性皮膚疾病，原因與免疫系統失調有關。這種病症與青春痘、粉瘤相似，且容易長在腋下、屁股、鼠蹊部、乳房下緣等部位，有些患者會求診整形外科、婦科、感染科等，平均延誤7.2年才確診。

廖怡華指出，化膿性汗腺炎會反覆發作、化膿流汁、散發異味，並形成纖維化的疤痕，造成生活、社交及工作困擾。在治療方面，「手術」是主要策略，膿包切開與引流可緩解急性發作的疼痛，且復發率將近100%。而全面性切除手術的復發率低，術後傷口需照顧及復原時間，並可能產生感染、出血等術後併發症。

台灣皮膚科醫學會秘書長及台北林口長庚醫院副教授級主治醫師黃毓惠說，化膿性汗腺炎的發生原因與遺傳、肥胖、抽菸有關，可發生於任何年齡，但以20歲前後的年輕人較常見。臨床統計，台灣病患男女比率約6：4，好發於腋下、頭皮、臀部、腹股溝、肛門周圍、生殖會陰部與女性乳房下方等部位。

「不少人誤認化膿性汗腺炎跟個人衛生習慣有關，過度清潔可能刺激皮膚，加劇發炎症狀。」黃毓惠說，化膿性汗腺炎會因為過熱、流汗過多而發作，但並非衛生習慣不佳而引起。除了腫、痛，病患最大困擾是「流出帶有異味的分泌物」，有些人必須隨身多帶內褲、衛生棉，甚至包尿布上班，身心俱疲。

化膿性汗腺炎可依嚴重度分為3期，若僅有單一或多個疼痛性結節，且尚未出現疤痕或瘻管者，屬於輕度。若各個膿腫間已彼此串連形成瘻管且反覆發作、有疤痕，則屬於中度。一旦所有病灶彼此融合綿延時，瘻管串連就像「蟻窩」，則已邁入重度，治療難度大增。

黃毓惠強調，化膿性汗腺炎除了皮膚反覆感染、化膿外，還與多種共病症有關聯性。黃毓惠指出，包括代謝症候群、心血管疾病、甲狀腺疾病、精神疾病等，不應輕忽嚴重性。其治療方式，輕度患者大多以抗生素、口服A酸等藥物治療為主，一旦進入中重度則需同步評估手術介入與全身性抗發炎藥物治療。

不過，手術及發炎藥物復發率高，今年7月，生物製劑納入健保，根據臨床診療共識建議，對於中重度患者，若經接受全身性抗生素治療12周後無明顯改善，應評估使用生物製劑，並視個別情況搭配外科手術治療。廖怡華說，生物製劑為中重度化膿性汗腺炎病友迎來新曙光，能夠抑制發炎，快速緩解疼痛。

生物製劑有助於縮小病灶範圍，廖怡華提醒，化膿性汗腺炎需要規則長期治療，患者仍須配合生活型態改變，包括戒菸、體重管理控制以及飲食習慣調整，減少組織反覆發炎並預防復發。

台灣皮膚科醫學會理事、台大醫院皮膚保健及外科主任廖怡華表示，化膿性汗腺炎是一種慢性發炎性皮膚疾病，原因與免疫系統失調有關。記者廖靜清／攝影
手術 患者 病患 確診 醫師 醫學會 皮膚科 年輕人 飲食習慣

