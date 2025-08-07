快訊

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

傳沈玉琳由三總轉院台大治療血癌 台大醫院最新回應曝光

獨家專訪／職棒最後一哩路 胡金龍曝引退真實心境

台灣消除C肝提前達標 年底將向WPRO申請認證

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
世界肝炎日剛過，衛福部7日於行政院會報告指出，根據最新統計數據，台灣在消除C肝的計畫性指標已達成世界衛生組織（WHO）2030年的目標。圖／行政院提供
世界肝炎日剛過，衛福部7日於行政院會報告指出，根據最新統計數據，台灣在消除C肝的計畫性指標已達成世界衛生組織（WHO）2030年的目標。圖／行政院提供

世界肝炎日剛過，衛福部7日於行政院會報告指出，根據最新統計數據，台灣在消除C肝的計畫性指標已達成世界衛生組織（WHO）2030年的目標，預計今年11月至12月，向WHO西太平洋地區（WPRO）遞交消除C肝認證申請，我方也將持續推動監測系統。

行政院會今通過衛福部的「2030世衛消除C肝目標-台灣提前達標之防治策略與現況」，衛福部報告指出，為響應WHO的目標及因應國內C肝防治需求，台灣希望提前於2025年消除C肝，衛福部並於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，加強防治。

衛福部提到，台灣自2017年開始，健保開始給付口服抗病毒藥物（DAA），並逐步擴大給付範圍，從最初限定肝纖維化程度，到2019年全面放寬，讓所有慢性C肝病人都能接受治療；2022年，擴大C肝篩檢年齡至45歲至79歲（原住民為40歲至79歲），並於今年8月起下修篩檢年齡為39歲，以找出更多潛在的感染者。

衛福部表示，消除C肝各項的防治作為是經由台灣肝炎等各領域專家的指導，並透過跨部會及跨司署的合作，共同進行策略撰寫、計畫執行及進度監測等，目前也正遵循WHO2023年公告「病毒性肝炎消除認證及消除路徑指引」，進行國家消除C肝認證報告的編寫。

根據最新統計數據顯示，衛福部指出，台灣在消除C肝的計畫性指標已達成WHO的2030年目標，在一般族群（45歲至84歲）中，診斷率、治療率均達9成以上，而在預防方面，安全的醫療注射及輸血血品安全也皆已達到WHO設定的100%目標，上述成果已獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）的肯定，將台灣在國家行動計畫、資金挹注、政策承諾及消除行動執行等4個層面，評為最高等級的標準。

WHO C肝 肝炎 肝病 病毒 健保 衛福部 行政院

延伸閱讀

每天吃保健食品沒用？ 前衛生署副署長曝：加重腎臟負擔最後洗腎

B、C肝篩檢擴大對象 估200萬人受惠

研究：肝炎飲酒肥胖衝擊 全球肝癌病例2050恐翻倍

2025消除C肝／簡榮南：十年努力，台C肝消除達WHO「計畫性標準」

相關新聞

有感晃動！15:45東部海域發生規模6.2地震 最大震度3級

東部海域發生規模6.2地震，初估台北、基隆、新北、桃園、新竹縣市、台中、彰化、雲林、宜蘭、花蓮3級；南投、嘉市、嘉縣、台南、高雄...

災後棄置光電板...現場驚見「紅色油汙」 環境部：已採集水樣送驗

民眾黨團昨召開記者會指出，嘉義縣環保局相繼稽查鹿草鄉荷包嶼滯洪池及義竹新庄滯洪池的廢棄光電板處理情形，發現暫存區電線未妥...

馬斯克太色？Grok全新AI工具「色色模式」竟能孵泰勒絲裸體影片

馬斯克（Elon Musk）的創意是不是真的很多？除了旗下xAI註冊新商標「MacroHard」，其「巨硬」一詞被解讀是挑釁微軟外，在iOS推出的全新AI生成工具Grok Imagine主打可以產出NSFW限制級內容的色色模式「Spicy」也引來爭議，據外媒爆料，竟然可以生成女歌手泰勒絲（Taylor Swift）的裸體跳舞影片。

沈玉琳日吞5保健品 台大名醫揭台洗腎率居冠原因：世上沒有健康食品

57歲資深藝人沈玉琳7月29日疑因猛爆性肝炎住進加護病房，後來確診血癌。他曾透露自己日吞5種健康食品，而且他還有B肝，…

最大震度3級！東部海域規模6.2地震 氣象署16:30召開記者會

中央氣象署發布第111號顯著有感地震報告，台灣東部海域今下午3時45分發生規模6.2地震，地震深度88.1公里，最大震度...

以為是青春痘...他胯下、屁股「10幾處狂爆膿」 20年才確診化膿性汗腺炎

37歲小穎（化名）從青春期開始，身上反覆長出痘痘並流膿，家人一直以為只是青春痘或粉瘤，多次就醫也被診斷為青春痘。「怎麼治...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。