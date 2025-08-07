台灣消除C肝提前達標 年底將向WPRO申請認證

世界肝炎日剛過，衛福部7日於行政院會報告指出，根據最新統計數據，台灣在消除C肝的計畫性指標已達成世界衛生組織（WHO）2030年的目標，預計今年11月至12月，向WHO西太平洋地區（WPRO）遞交消除C肝認證申請，我方也將持續推動監測系統。

行政院會今通過衛福部的「2030世衛消除C肝目標-台灣提前達標之防治策略與現況」，衛福部報告指出，為響應WHO的目標及因應國內C肝防治需求，台灣希望提前於2025年消除C肝，衛福部並於2018年訂定「國家消除C肝政策綱領（2018-2025）」，加強防治。

衛福部提到，台灣自2017年開始，健保開始給付口服抗病毒藥物（DAA），並逐步擴大給付範圍，從最初限定肝纖維化程度，到2019年全面放寬，讓所有慢性C肝病人都能接受治療；2022年，擴大C肝篩檢年齡至45歲至79歲（原住民為40歲至79歲），並於今年8月起下修篩檢年齡為39歲，以找出更多潛在的感染者。

衛福部表示，消除C肝各項的防治作為是經由台灣肝炎等各領域專家的指導，並透過跨部會及跨司署的合作，共同進行策略撰寫、計畫執行及進度監測等，目前也正遵循WHO2023年公告「病毒性肝炎消除認證及消除路徑指引」，進行國家消除C肝認證報告的編寫。

根據最新統計數據顯示，衛福部指出，台灣在消除C肝的計畫性指標已達成WHO的2030年目標，在一般族群（45歲至84歲）中，診斷率、治療率均達9成以上，而在預防方面，安全的醫療注射及輸血血品安全也皆已達到WHO設定的100%目標，上述成果已獲得亞太地區肝病聯盟（APAC）的肯定，將台灣在國家行動計畫、資金挹注、政策承諾及消除行動執行等4個層面，評為最高等級的標準。