沈玉琳日吞5保健品 台大名醫揭台洗腎率居冠原因：世上沒有健康食品

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣人愛吃各種保健食品，但醫師認為此舉反而更傷腎臟。 示意圖／ingimage
57歲資深藝人沈玉琳7月29日疑因猛爆性肝炎住進加護病房，後來確診血癌。他曾透露自己日吞5種健康食品，而且他還有B肝，所以每天才要吃這麼多營養保健品。

不過前衛生署副署長、家醫科醫師李龍騰在節目《新聞挖挖哇》表示，「全世界沒有健康食品，百分之百沒有」，22年前他就想把健康食品管理法給廢除掉，但背後牽涉的利益團體太多。

他指出，「台灣跟日本是兩個洗腎最有名的國家，第一名台灣，第二名日本，都很喜歡吃健康食品」。他舉例很多紅麴產品被誤用到最後都變急性肝炎，真的要非常小心，因為裡頭都添了很多的藥。

73歲的李龍騰說自己從來不吃健康食品，而且勸大家絕對不要吃，他還對早上來看診的病人講「你吃這個不會有效，那為何還繼續吃？」他坦言自己沒什麼在養生，但絕對不喝酒，平常每3天會跑步10公里，每天晚上10點半到11點一定會睡覺。

台灣被稱為洗腎王國，每8人中就有1人罹患慢性腎臟病，洗腎人口近十萬。國人十大死因中，腎臟疾病是第九大死因，包括腎炎、腎病症候群及腎病變，國健署也提醒民眾當出現有泡沫尿、水腫、高血壓、貧血、倦怠感等症狀時，應盡快就醫做進一步檢查。

