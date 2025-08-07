菜價直直漲！空心菜漲幅高達140% 天氣今放晴農民動員搶種

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
空心菜漲幅高達140%，成為張幅最大蔬菜。記者蔡維斌／翻攝
空心菜漲幅高達140%，成為張幅最大蔬菜。記者蔡維斌／翻攝

丹娜絲颱風加上連日豪大雨，近月來重創雲林蔬菜產區，產地沒菜可收菜價天天漲，居高不下，西螺果菜市場昨天拍賣均價每公斤達53元，其中有「國民菜」之稱的空心菜3天更創下高達140%漲幅，從每公斤38.6元飆至92.8元。雲林地區昨起天氣轉晴，農民開始動員復耕，但預估短期內仍難恢復平穩。

國內蔬菜主產地的西螺地區，今天一早到處可見農民忙著在菜田撒菜籽，農民說，當地許多農田在丹娜絲颱風後，因市面蔬菜供不應求，大家趕緊播種，沒想到颱風過後，沒兩天好天氣，隨即西南氣流又來襲，連日暴雨，菜籽長不大，剛長出不久的菜苗又泡水腐爛，存活率寥寥可數，有的可收成的菜田，因泡水太久失收，舊菜受損新菜來不及種，菜價才直直漲。

廖姓菜農表示，報好昨天開始放晴，大家馬上出動整地，今天紛紛開始播撒菜籽，如果天氣維持晴天的話，大約下個月初就可收成，這要看老天爺配不配合，所以菜價想恢復平穩恐得再等約1個月。

但有部分地勢較高的農地，有農民在天氣轉晴後開始採收，農民說，豪雨影響，收成量剩不到3成，現在菜價雖很高，但沒菜可收，菜價再高農民也得不到好處。

西螺果菜市場副理程信彥指出，颱風及西南氣流重創中南部蔬菜產區，到貨量明顯減少，昨天交易量只剩550公噸，價格連日漲，昨天均價每公斤53元，預估葉菜類要到9月初復耕收成後，價格才會回穩，花果類生長期較晚約需2、3個月才會恢復正常。

菜農說，這幾天葉菜類包括小白菜、青白菜、油菜、空氣菜、莧菜，每天批發價每公斤都漲超過10至20%，小白菜前天45.1元，昨天50.9元、油菜47.5元漲至50.9元、莧菜97.6元漲至124.4元，其中以空心菜漲幅最大，3天一口氣漲了140%，從38.6元漲至92.8元，成了這一波漲最多的「菜王」。

今天放晴雲林蔬菜區農民動員忙著播種，但最快得月底或下月初才可採收，菜價才可望平穩。記者蔡維斌／攝影
今天放晴雲林蔬菜區農民動員忙著播種，但最快得月底或下月初才可採收，菜價才可望平穩。記者蔡維斌／攝影
今天放晴雲林蔬菜區農民動員忙著播種，但最快得月底或下月初才可採收，菜價才可望平穩。記者蔡維斌／攝影
今天放晴雲林蔬菜區農民動員忙著播種，但最快得月底或下月初才可採收，菜價才可望平穩。記者蔡維斌／攝影

菜價 農民 丹娜絲颱風

