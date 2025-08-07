強迫症與憂鬱共病帶來人生困境 重複經顱磁刺激幫助難治型個案

無須麻醉、無明顯副作用，正在改寫治療可能性。

面對憂鬱症與強迫症共病帶來的反覆困境，除了傳統心理治療與藥物，近年「重複經顱磁刺激（rTMS）」成為難治型個案的選擇之一。另外，線上診療與諮商為初期患者提供更多安全感與可及性。當症狀交織共病愈趨普遍，早期介入與多元治療管道，有助於幫助患者得到翻轉人生的關鍵轉機。

日常生活中，常聽人們自嘲「我有強迫症」，用來形容過度整潔、重複確認等行為。振芝沃本診所院長周呈叡指出，在臨床，真正的強迫症（Obsessive-Compulsive Disorder, OCD）遠比所謂「潔癖」來得複雜，時常嚴重影響患者生活，尤其當強迫症與憂鬱症並存，所引發的情緒風暴與生活困境，往往讓人難以招架。

周呈叡表示，強迫症核心症狀可分為兩大類：反覆侵入大腦的強迫性思維（Obsessions）與為了中和焦慮而出現的儀式性行為（Compulsions），這些症狀不僅難以控制，且具有破壞性。例如，有患者因懼怕髒汙，每天洗手數小時，手洗破皮依然無法停止；或擔心門沒關、信件拿錯，在門口與信箱前反覆確認一小時以上。當患者的強迫想法及行為嚴重影響到生活功能，就會建議至醫療體系尋求協助。

憂鬱與強迫的共病現象，引爆身心靈失衡

強迫症與憂鬱症共病並不罕見，兩者皆與血清素（serotonin）系統失調有關。周呈叡提到，患者常因強迫行為而嚴重干擾生活，導致生活受挫，進而誘發憂鬱；當情緒低落時，也會讓可控制的強迫行為逐漸失控，形成惡性循環。臨床上可見兩種發病路徑：一為早期出現強迫症（通常自國小、國中起），憂鬱症隨後才逐漸出現；另一為20多歲後，因憂鬱進而引發強迫症狀。

據「臺灣民眾常見精神疾患盛行率變遷」研究顯示，國人常見精神疾病包括憂鬱、焦慮等，以30至45歲人口群盛行率最高，近10年（民國99至109年）統計盛行率更高達25至27%，每4人中即有1人有心理困擾，以焦慮、憂鬱、強迫等「未失現實感」的疾病增幅最顯著。

這類患者通常仍可維持工作、求學或社交功能，但內心極為痛苦，尤其一旦經歷社群媒體壓力、工作競爭與自我要求，均可能引爆腦內風暴。

當「腦內戰爭」無法停歇，rTMS治療成為選擇

周呈叡表示，當藥物與心理治療對某些患者效果不彰時，重複經顱磁刺激（repetitive Transcranial Magnetic Stimulation，rTMS）治療成為另一線希望。rTMS利用磁場改變大腦特定區域的活性，無需麻醉、不需住院，治療後即可返家，副作用輕微，目前被列為第三線治療。周呈叡指出，在經濟條件與時間許可的情形下，治療選項可望提前。

周呈叡舉例，一位從小就有洗手強迫症的30歲患者，工作時因無法忍受工作環境的「不乾淨」而離職，之後甚至難以出門，生活都須家人協助。經過rTMS配合藥物與心理治療後，患者逐步恢復自理能力並重返社會，顯示rTMS對難治型憂鬱與強迫症，確實具有臨床效果。

不過，rTMS並非萬靈丹。周呈叡提醒，對於腦部有傷害史，如中風、腦外傷、濫用藥物、或體內有金屬植入物者，仍需審慎評估才能進行治療；且療程費時費錢，標準建議一個療程至少20次、至多達40次，一周需接受3至5次治療。

新冠改變生活型態，線上諮商連結海外與偏鄉

新冠疫情後，改變人們生活型態，也讓大眾習慣在網上進行交流。台灣在2019年開放通訊心理諮商以來，線上諮商逐漸成為心理治療的新常態。周呈叡指出，像是海外華人、居住偏遠地區、或因症狀無法出門者，皆是適合線上諮商的對象。

此外，通訊診察治療辦法也在2024年實施，針對強迫症合併憂鬱症患者，在初期難以面對面談話情況時，線上診療成為緩衝與過渡的選擇。

不過，線上診療更須信任關係的建立，與細緻的前置安排，包括確認病人隱私空間、進行環境檢查等，並強調保密原則。對於症狀複雜或需合併多種廖法的個案，周呈叡仍建議至少實體見面一次，以建立穩定的治療聯結。