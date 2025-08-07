我離失智有多遠？ 「博恩醫師爸」腦齡預測併運動訓練 助6旬翁腦齡少3歲

國內失智人口持續攀升，65歲以上族群，18%為輕度認知障礙患者，8%為失智症患者，知名喜劇演員曾博恩父親、中華愛腦協會創會理事長曾文毅研發一套「科學算命」技術，藉由分析民眾腦中「水分子分布」，得到大腦年齡，反映大腦退化程度，若發現大腦年齡比實際年齡高，可藉由生活習慣介入，延緩失智症發生。

曾文毅說，面臨超高齡社會、失智海嘯，65歲以上每4人就有1人失智，許多民眾擔心，「我會不會是4人中的1人」，也經常對大腦退化情況感到恐懼，不知道自己離失智還有多遠，這可透過影像分析得到解答，失智者大腦神經束分布凌亂、斷裂，健康成人神經束有秩序、層次工整，結合人工智慧、量化指標，分析水分子在大腦中擴散情況，可得知神經束是否工整，算出「腦年齡」。

神經束因為疾病、老化而破損，水分子擴散時會呈現圓球狀，若神經束健全，水分子擴散則會呈現狹長型，曾文毅擷取民眾電腦斷層影像，以AI分析這兩種水分子運動特徵，並藉由量化分析，了解大腦年齡，並分析事件記憶、語意記憶、內隱記憶、工作記憶、注意力、感覺運動、語言、視覺這8項認知功能的年齡，幫助民眾了解「自己與失智有多遠。」

曾文毅說，大腦年齡與生活習慣有關，一對接受大腦年齡檢測夫妻，丈夫年紀已達90歲，檢測大腦年齡卻比85歲的妻子還年輕，原因是丈夫有學習新知的習慣，也很注重飲食、運動，妻子退休前是職業婦女，為了家計經常熬夜工作，也較長憂鬱煩惱，加上工作壓力大，睡眠品質不佳，且無規律飲食習慣，檢測後不到幾年，就進入早期失智。