蘭嶼醫院設置計畫 衛福部允推動3措施：10月送政院審議

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
蘭嶼長年醫療資源不足，立法院社福及衛環委員會今赴蘭嶼實地考察，並討論蘭嶼醫院設置計畫進度。圖／莊瑞雄辦公室提供

蘭嶼長年醫療資源不足，立法院社福及衛環委員會今赴蘭嶼實地考察，並討論蘭嶼醫院設置計畫進度。衛福部次長呂建德表示，此案將於10月送行政院審議，衛福部將配套推動三項措施，包括醫師人力養成與留任制度、提升健保給付誘因、發展偏鄉在宅與遠距醫療。

民進黨立委莊瑞雄、陳瑩、王正旭、林月琴今出席考察，並邀集呂建德、鄉長吳清美率公所團隊與鄉民代表施孝榮等人參與，深入了解當地醫療現況與困境。

莊瑞雄指出，目前蘭嶼僅有一間衛生所支撐全島醫療服務，平時需同時肩負公共衛生、慢性病照護與急重症處理等任務，醫療量能早已超出負荷。尤其在觀光旺季，若發生重症或突發傷病，唯一的處置方式就是申請直升機後送至本島，無法即時醫療處置，嚴重影響在地民眾與遊客最基本的健康與就醫權益。

針對蘭嶼醫院初步設置內容，將設內科、外科、家庭醫學科與牙科，並設有20床急診病房與15床血液透析設備，朝與現有衛生所整合運作的模式規畫。莊瑞雄提醒，醫院不能只蓋硬體、掛招牌，更要同步關注後續醫療人力的補足與長期留任機制，否則只蓋得出醫院、卻請不到醫師，是毫無意義的空殼工程。

呂建德表示，蘭嶼目前僅3名醫師、7名護理人員與少數醫事人員，須應付全島醫療與年逾兩萬人次的觀光需求。呂承諾，此案將於10月送交行政院審議，衛福部將配套推動三項措施，包括「醫師人力養成與留任制度」，透過公費醫師制度優先配置駐點人力；「提升健保給付誘因」納入地區醫療給付提升方案，讓駐點醫師有更合理報酬；「發展偏鄉在宅與遠距醫療」，強化長期照護與居家服務功能，擴大照顧效能。

莊瑞雄還提及，目前在核三廠延役公投議題中，社會應要正視核廢料長期存放在蘭嶼所帶來的風險與不公平，「十幾萬桶核廢料放在這裡，如果有一桶出現在台北，會是國際新聞；但我們怎能默許它永遠放在蘭嶼？」民進黨政府執政後，已積極面對蘭嶼核廢歷史的不正義，盼行政部門加速將承諾落實為具體行動。

