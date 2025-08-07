快訊

普發現金不排富有譜 行政院給答案：依三讀條文編列預算

台積電寫天價1180元領軍上攻！台股飆556點 收復2萬4創波段新高

單車族注意！Apple地圖在台推出「自行車導航」 有坡度提醒幫你避開山坡

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
使用Apple Watch的用戶，更可獲得整體路線高度變化概覽，路途中提供觸覺回饋的轉彎指引，或是在需要下車牽行的路口時即時提醒。圖／Apple提供
使用Apple Watch的用戶，更可獲得整體路線高度變化概覽，路途中提供觸覺回饋的轉彎指引，或是在需要下車牽行的路口時即時提醒。圖／Apple提供

單車族注意！Apple稍早宣布台灣Apple地圖現已全面支援「自行車導航」路線，提供更友善與安全的單車騎乘體驗。使用者可透過地圖App規劃包含自行車道、專用車道及單車友善道路的路線，並支援繁體中文與英文介面，提升在地使用便利性。

此項新功能提供詳盡的路線預覽，包括高低起伏、路線詳情與即時海拔資訊，協助騎士避開坡度過大的區段，並在接近需下車牽行的路口時即時提醒，確保行車安全。出發前可先瀏覽整體路線與轉彎清單，導航過程中可透過語音指示專注前方路況，也能查找沿線公廁、單車維修站，或分享預計抵達時間給親友，當然也可以選擇關閉語音導航。

用戶更可將「自行車」設為預設交通模式，簡化操作流程。擁有Apple Watch的用戶，更可獲得整體路線高低起伏變化概覽，路途中提供觸覺回饋的轉彎指引，內建揚聲器亦會即時播報導航距離，讓騎士免於低頭查看裝置。

Apple地圖此次更新，讓喜愛以單車探索台灣，或是都會通勤代步的使用者享有更智慧、安全的導航輔助，大幅提升通勤與休閒騎乘的便利性與樂趣。

台灣Apple地圖現已全面支援「自行車導航」路線規劃。圖／Apple提供
台灣Apple地圖現已全面支援「自行車導航」路線規劃。圖／Apple提供
自行車導航模式提供詳盡的路線預覽，包括高低起伏、路線詳請與即時海拔資訊。圖／Apple提供
自行車導航模式提供詳盡的路線預覽，包括高低起伏、路線詳請與即時海拔資訊。圖／Apple提供

單車 導航 自行車

相關新聞

又有颱風？ 今「立秋」熱爆紫外線強 注意菲東及南海熱帶系統發展

今天是24節氣的立秋。中央氣象署表示，今天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，東半部31至33度，西半部35、36度，大...

熱帶低壓形成！颱風論壇：有機會朝台灣接近且強度不弱

菲律賓東方海面及南海仍適合熱帶系統發展。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，聯合颱風警報中心（美軍JTWC）已將熱帶...

航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今天上午9時24分...

台鐵西勢-潮州「號誌故障」 目前雙向列車延誤

台鐵今天中午西勢-潮州因號誌故障影響，台鐵公司說，自中午12時起，西勢-潮州站間，上、下各次列車皆有延誤。

人行道垃圾桶不是誰都能丟？計程車運將吃飽扔便當盒 竟收違規罰單

台北市一名計程車司機，行經北市民權東路四段時，將在車上吃完的便當，拿下車丟入行人專用垃圾桶。未料數天後，他卻收到環保局寄發的違規通知，指明要親自到清潔隊說明，否則將面臨最高6千元的罰鍰，讓該名司機氣結。

肌肉痠痛狂擦藥膏…老婦慘洗腎！醫示警：外用藥也有吸收風險

洪正憲以「擦藥膏擦到洗腎？」為標題，分享一名74歲的老婦人，連續6周一直感到呼吸喘不過氣，加上腳出現水腫情形，在就醫檢查後發現她的尿蛋白非常高，還有泌尿道感染情形，且血中白蛋白過低，腎功能也變差了。

