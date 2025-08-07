聽新聞
單車族注意！Apple地圖在台推出「自行車導航」 有坡度提醒幫你避開山坡
單車族注意！Apple稍早宣布台灣Apple地圖現已全面支援「自行車導航」路線，提供更友善與安全的單車騎乘體驗。使用者可透過地圖App規劃包含自行車道、專用車道及單車友善道路的路線，並支援繁體中文與英文介面，提升在地使用便利性。
此項新功能提供詳盡的路線預覽，包括高低起伏、路線詳情與即時海拔資訊，協助騎士避開坡度過大的區段，並在接近需下車牽行的路口時即時提醒，確保行車安全。出發前可先瀏覽整體路線與轉彎清單，導航過程中可透過語音指示專注前方路況，也能查找沿線公廁、單車維修站，或分享預計抵達時間給親友，當然也可以選擇關閉語音導航。
用戶更可將「自行車」設為預設交通模式，簡化操作流程。擁有Apple Watch的用戶，更可獲得整體路線高低起伏變化概覽，路途中提供觸覺回饋的轉彎指引，內建揚聲器亦會即時播報導航距離，讓騎士免於低頭查看裝置。
Apple地圖此次更新，讓喜愛以單車探索台灣，或是都會通勤代步的使用者享有更智慧、安全的導航輔助，大幅提升通勤與休閒騎乘的便利性與樂趣。
