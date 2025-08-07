沈玉琳罹血癌 29歲病患曝抗癌路：成功跟姐姐配對、1事很關鍵

知名主持人沈玉琳上月底住進三總加護病房，進行一連串精密檢查，昨（6）日他發文證實罹患血癌，震驚各界。對此，血液腫瘤科醫師吳鴻誠指出，血癌的治療在近幾十年間已有顯著進步；一名年輕病患也分享，即使罹病，只要積極配合治療、保持正向心態，仍有康復的希望。

該名29歲的急性骨髓性白血病病患，在《黃瑽寧愛+好醫生》節目中接受訪問時提到，今年4月身體突然出現腹瀉、發燒等症狀，原本以為只是腸胃炎，吃退燒藥後雖一度緩解，但腹瀉情況持續，後來又高燒不退並出現噁心感，最終被診斷為急性白血病，進一步檢查發現基因異常，經歷3次化療後接受骨髓移植，治療期間曾因腹瀉嚴重導致肛門處出現膿瘍，醫師表示這種情況若引發感染，可能會導致敗血症，是相當危險的狀況。

這位年輕病患也分享，自己相當幸運地與姐姐配對成功，順利完成骨髓移植，目前每天需服用抗排斥藥物，每周也會回診抽血追蹤，他強調，整個過程中最重要的就是「心情要保持正向」，即使歷經疼痛與不適，也不放棄希望。

醫師吳鴻誠說明，這類發燒、腹瀉的症狀，其實就是典型的急性白血病表現，因為腸道細菌豐富，白血病常從這裡開始作亂。此外，該病也會造成紅血球功能異常、引發缺氧，導致心悸、頭暈；血小板異常則會讓凝血功能變差，出現瘀青、牙齦出血等情況，嚴重時甚至會出現自發性腦出血，危及性命。

吳鴻誠補充，骨髓移植的關鍵在於組織配對，若配對良好，排斥反應就能減少，不過一旦產生排斥，可能會出現嚴重腹瀉導致脫水，甚至皮膚發炎、掉髮，或是急性肝炎等併發症。為此醫療團隊會給予抗排斥藥物，但也因此使免疫力下降，容易受到感染。他也提醒，基因高度吻合的配對難度極高，若有同父同母的兄弟姐妹，成功率與穩定度相對較高。