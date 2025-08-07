都是布鉤繩惹禍！10多年前翻車人沒事 今年被撞肋骨14處骨折

快訊

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
陳姓患者經鈦合金骨板及骨釘進行肋骨固定，穩定整個胸腔。圖／彰化醫院提供
陳姓患者經鈦合金骨板及骨釘進行肋骨固定，穩定整個胸腔。圖／彰化醫院提供

國1彰化縣北斗鎮到田尾鄉的北上路段，約一個月前發生遊覽車撞擊國道事故工班人員的意外，受傷人員右肋骨多重骨折且合併連枷胸、血胸、右腎血腫、骨盆腔骨折，送到衛福部彰化醫院手術治療近一個月，終於正常呼吸重展笑容。

51歲陳姓工作人員原是大貨車司機，轉換工作跑道進入國道斗南事故處理班工作，7月19日依通報指示撿拾國1北上217.3公里中線及外側車道的掉落布鉤繩，許姓遊覽車司機疑未注意前方路況，撞擊右前方的陳姓工作人員。

陳姓工作人員被送彰化醫院急救，意識清楚，肋骨14處斷裂、右手橈骨10多處斷裂成複雜性骨折、骨盆腔骨折，只要呼吸或體動一下，前胸到後背痛徹心肺。護理人員要幫他翻身，陳姓工作人員喊「褥瘡、皮膚爛掉都沒關係，千萬不要動我。」呼吸時，先憋氣再輕輕吸氣、吐氣；他說，第一次感受連呼吸都這麼困難痛苦。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰今表示，陳姓患者身體強壯，肌肉層、脂肪層都夠，承受強裂撞擊仍8根肋骨斷裂14處，血胸及胸廓變形，造成嚴重錯位的「連枷胸」，吸氣時損傷部位下陷，疼痛指數超過忍受範圍；經3D胸廓重組影像定位，只在胸側及背後開兩個小傷口，以鈦合金骨板及骨釘固定肋骨以穩定整個胸腔，患者可以正常呼吸後，進行骨科手術。

骨科醫師陳柏辰指出，陳姓患者右手橈骨是10多塊碎片的粉碎性骨折，用鈦合金鋼板固定，已可伸握手掌和伸直手指，骨盆腔骨折採穩定保守治療，降低疼痛。

陳姓工作人員說，10多前駕駛大人貨車時，曾被路面掉落的布鉤繩絆到，車子衝落邊坡，修理費10多萬元，幸好人平安，所以他知道布鉤繩的危險性，未料這次因撿拾布鉤繩被撞，手術前注射止痛劑還是痛不欲生，讓他體會正常呼吸的美好。

衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰詢問陳姓患者的復原狀況。記者簡慧珍／攝影
衛福部彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰詢問陳姓患者的復原狀況。記者簡慧珍／攝影
陳姓患者發生車禍時，撞擊他的遊覽車右前方擋風玻璃破裂。圖。民眾提供
陳姓患者發生車禍時，撞擊他的遊覽車右前方擋風玻璃破裂。圖。民眾提供

