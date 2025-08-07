都是布鉤繩惹禍！10多年前翻車人沒事 今年被撞肋骨14處骨折

國1彰化縣北斗鎮到田尾鄉的北上路段，約一個月前發生遊覽車撞擊國道事故工班人員的意外，受傷人員右肋骨多重骨折且合併連枷胸、血胸、右腎血腫、骨盆腔骨折，送到衛福部彰化醫院手術治療近一個月，終於正常呼吸重展笑容。

51歲陳姓工作人員原是大貨車司機，轉換工作跑道進入國道斗南事故處理班工作，7月19日依通報指示撿拾國1北上217.3公里中線及外側車道的掉落布鉤繩，許姓遊覽車司機疑未注意前方路況，撞擊右前方的陳姓工作人員。

陳姓工作人員被送彰化醫院急救，意識清楚，肋骨14處斷裂、右手橈骨10多處斷裂成複雜性骨折、骨盆腔骨折，只要呼吸或體動一下，前胸到後背痛徹心肺。護理人員要幫他翻身，陳姓工作人員喊「褥瘡、皮膚爛掉都沒關係，千萬不要動我。」呼吸時，先憋氣再輕輕吸氣、吐氣；他說，第一次感受連呼吸都這麼困難痛苦。

彰化醫院胸腔創傷微創重建中心主任林聿騰今表示，陳姓患者身體強壯，肌肉層、脂肪層都夠，承受強裂撞擊仍8根肋骨斷裂14處，血胸及胸廓變形，造成嚴重錯位的「連枷胸」，吸氣時損傷部位下陷，疼痛指數超過忍受範圍；經3D胸廓重組影像定位，只在胸側及背後開兩個小傷口，以鈦合金骨板及骨釘固定肋骨以穩定整個胸腔，患者可以正常呼吸後，進行骨科手術。

骨科醫師陳柏辰指出，陳姓患者右手橈骨是10多塊碎片的粉碎性骨折，用鈦合金鋼板固定，已可伸握手掌和伸直手指，骨盆腔骨折採穩定保守治療，降低疼痛。