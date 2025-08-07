塑膠公約拚本屆完成 學者估將採「架構先行、細節後補」模式

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判（INC-5.2）展開，各國代表齊聚日內瓦，力拚本屆完成條約草案。專家學者普遍認為，本次談判有望先建構整體架構，再仿照《氣候變化框架公約》逐步補實內容。然而，石油國強勢立場與遊說團體的積極動作，仍讓談判仍充滿不確定性。

環境部代表團成員、台灣循環經濟與創新轉型協會榮譽理事長樊國恕指出，雖然國際環團普遍希望條約「一次到位」，但最可行的做法是先建立整體架構，再仿照《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）模式，由未來的締約方會議（COP）逐步補充。上次談判會議主席提及「該有的要素都要有，但不是馬上要做」，從語態的解讀就是，先把所有要素列出，再慢慢具體化。

環境權保障基金會副執行長許博任說，本次談判以「主席文本」（Chair's text）為討論基礎，重點聚焦三大核心議題：上游塑膠減產、禁用清單與財務機制設計。他坦言，石油國態度強硬，塑膠減產條文勢必陷入拉鋸，而美國態度消極，整體情勢仍有待觀察。

看守台灣協會秘書長謝和霖說，從源頭減量才是解決塑膠汙染的根本之道。即便本輪談判無法達成明確的「減產」協議，仍有可能朝「總量限制」的方向發展。也就是在各國產業可接受的條件下，設定全球塑膠產量上限，引導各國逐步縮減塑膠產業規模，進而實質降低環境衝擊。

去年以觀察員身份參與INC-5.1的環境資源研究發展基金會顧問洪榮勳，則對今年談判持樂觀態度。他分析指出，本次會議定名為「INC-5.2」而非「INC-6」，反映出程序設計的政治考量。由於聯合國環境大會2022年通過決議，目標是在2024年底前完成塑膠公約草案，主辦方才將此次視為「第五輪的延長會議」，而非啟動新一輪程序，顯示國際社會面臨時間壓力，力拚在原定時限內完成協議。