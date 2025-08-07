快訊

長榮 BR271艙壓異常掛7700緊急代碼 民航局：後續依程序調查處理

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

長榮航空（2618）BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今天上午9時24分從桃園國際機場出發，飛往菲律賓馬尼拉，但起飛後沒多久，航班就掛上7700的緊急代碼，稍早飛機返航至桃園機場。對此，民航局指出，已接獲通報，後續將依程序調查。

長榮航空指出，BR271桃園前往馬尼拉航班，於上午9點54分起飛後，因艙壓出現異常訊息，按標準作業程序返航，並已於上午10點42分安全降落桃園國際機場。

長榮航空已調派同機型航機載運旅客前往目的地，並提供旅客餐券於機場用餐，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。

對此，民航局指出，已接獲通報，後續將依程序調查。另外，運安會也說，已派3位先遣小組前往桃園機場，待收集資料完畢再評估是否啟動調查。

馬尼拉 長榮航空 桃園機場

