起飛後氧氣罩突然落下 長榮航空艙壓異常平安返航桃機
長榮航空今天上午9時許一架桃園飛往馬尼拉航班，由桃園機場起飛後因艙壓出現異常訊息，按標準作業返航並安全抵達，長榮已調派航機載運並提供餐券。當時在機上的旅客表示，飛機很平穩沒感覺到異常，氧氣罩掉下來時嚇一跳，但乘客都很冷靜，長榮也已安排班機續飛。
長榮航空發布聲明表示，長榮航空由桃園前往馬尼拉BR-271航班，於上午9時54分起飛後，因艙壓出現異常訊息，按標準作業程序返航，並已於上午10時42分安全降落桃園國際機場。長榮航空說，已調派同機型航機，稍後載運旅客前往目的地，並提供旅客餐券於機場用餐，造成旅客不便處，長榮航空深感抱歉。
1名女性乘客表示，班機起飛約10幾分鐘後，大家都已經在看影片，結果氧氣罩突然掉下來，空服員馬上請大家使用氧氣罩，幾分鐘後機長就說機艙內氣壓異常，必須回到機場更換班機再重新出發。班機在外海繞了一下，旅客都蠻冷靜的，還有旅客不舒服，空服員也幫忙詢問機上有沒有醫護人員，整個過程還蠻順利的。
旅客張先生表示，當時班機並沒有任何異常，飛行也很穩定，不過氧氣罩突然掉下來大家都嚇了一跳，後來才聽說是艙壓有問題，不過乘客都很冷靜，後續航空公司則表示會更換飛機後再出發。
