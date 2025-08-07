沈玉琳血癌！血癌有4種 醫：其中一種中壯齡患者增加 留心4大症狀

藝人沈玉琳7月29日因猛爆性肝炎住進三總，昨天他在臉書發文證實罹患血癌，表示療程會持續一段時間，感謝大家關心與祝福。白血病又稱為血癌，是造血器官骨髓出現病變，導致不成熟白血球過度增生，進而影響正常白血球、紅血球、血小板的疾病，常見四大症狀為臉色蒼白與疲倦虛弱、不明原因發燒、瘀青出血和骨頭疼痛。

根據台灣癌症基金會衛教資料，血液全身性流動，白血病癌細胞可能侵犯淋巴結、脾臟、肝臟、中樞神經系統和其他器官，而引發全身性症狀。依照疾病進展速度分為急、慢性，再依癌細胞成熟度和細胞來源及型態特徵，分為以急性骨髓性白血病（AML）、急性淋巴性白血病（ALL）、慢性骨髓性白病（CML）、慢性淋巴性白血病（CLL）。

據傳他沈玉琳罹患「急性骨髓性白血病」，每年四月廿一日是世界急性骨髓性白血病日，今年中華民國血液病學會「急性骨髓性白血病工作組」召集人、台大醫院血液腫瘤科教授侯信安指出，急性骨髓性白血病為成人最常見的血癌，台灣每年新增950至1000名病患，因症狀不典型，且病情進展快速，若延遲治療，恐引起感染或大量出血等。

國內急性骨髓性白血病發生率逐年攀升，侯信安提醒，過去認為此疾病好發於年長者，但台灣一項回溯性研究顯示，近年來，50歲至59歲中壯齡患者增加幅度顯著，呼籲中年民眾不應輕忽。

中華民國血液病學會理事長柯博升指出，急性骨髓性白血病常見四大症狀為「臉色蒼白疲倦」、「不明原因發燒」、「未碰撞卻有瘀青出血」、「骨骼疼痛」，易被民眾誤認為貧血、感冒，延誤就醫時機，導致多數患者就診時有生命危險。

在治療上，隨著多款標靶藥物問世，且健保於2024年5月起部分給付「次世代基因定序檢測（NGS），協助患者找到個人化最佳治療方案，增加存活率並延長存活期。柯博升表示，只要在醫師評估下用藥，即可延長患者存活率，甚至有著相當的可能痊癒，患者切勿放棄希望。

血液病學會與癌症希望基金會自 2022 年起推出「血癌攻略」LINE 數位衛教工具（https://lin.ee/TMvb7RD），期望能為癌友及其照顧者在治療過程中提供必要的支持與協助。癌症希望基金會副執行長許怡敏表示，急性骨髓性白血病的發展極為迅速，「血癌攻略」平台透過協助癌友了解疾病，並得以解答治療過程中的疑慮，減少焦慮感。

癌症希望基金會也推出「急性骨髓性白血病」懶人包 （https://knowledge.pse.is/6df9qm），期盼幫助剛確診癌友與其照護者，透過簡化圖表解說，了解治療策略、治療常見副作用等資訊，盡量把握治療黃金期，一起「癒」見希望。

台灣癌症基金會也表示，急性骨髓性白血病治療成功關鍵，在於早期診斷，早期治療。由於疾病進展速度快，愈早診斷，嚴重併發症的機會也會減少，才會有良好的治療成績。而醫療科技的進步，也讓癌友有更多的治療選擇。中華民國血液病學會提出「421口訣」，希望幫助早期發現與治療。

●「421口訣」

「4」：四大症狀，分別是臉色蒼白與疲倦虚弱、不明原因發燒、瘀青出血、骨頭疼痛

「2」：檢測，分別是血液檢查、·骨髓檢查

「1」：一定要就醫，出現四大症狀，盡快就醫。

●「血癌攻略」：https://lin.ee/TMvb7RD

●「急性骨髓性白血病」懶人包 ：https://knowledge.pse.is/6df9qm