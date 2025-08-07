避免「塑膠減產」再陷僵局 大會拋「永續生產」拚最終條文

《全球塑膠公約》第五輪第二階段政府間談判會議（INC-5.2）今（7）日進入第三天議程，本屆是否迎來最終談判，全球關注。由於大會主席瓦迪維索（Luis Vayas Valdivieso）日前在記者會曾透露「永續生產與消費」的重要性，外界預期可能會以「永續生產」一詞取代「減產」用語，避免陷入歷屆談判的「塑膠減產」僵局。

為避免談判再次受阻，主席瓦迪維索早在談判前即展開布局。7月11日他提前發布關鍵文件，明確規劃談判時程與分組作業，為會議定下節奏。他在首日開幕致詞中也多次強調「時間的重要性」，指出前4天的會議進展攸關全局。

根據議程安排，部分條約草案預計將於9日周六出爐，8月13日完成法律審查程序，並於8月14日將最終版本提交大會審議。值得關注的是，法律草擬小組此次特別邀請阿拉伯國家代表擔任協同主席，顯示本屆會議在程序設計上做出相當程度的妥協與包容，只為加快協商進程、凝聚共識，力拚本屆順利產出完整條文。

針對歷屆爭議焦點「塑膠減產」，瓦迪維索在開幕記者會上回應媒體提問時，也透露出在塑膠全生命周期管理中，應注意「永續生產與消費」（Sustainable Production and Consumption）的重要性。場邊觀察人士分析，談判正逐漸朝向一個可能被各方接受的折衷方案，也就是以「永續生產與消費」取代「減產」一詞，避免引發石油輸出國反彈，也符合聯合國永續發展目標（SDGs）的框架。

此外，「永續生產與消費」的論述框架，同樣涵蓋了塑膠生命周期各階段的治理思維，從源頭減量、產品設計、消費行為轉型，到最終的廢棄管理與循環利用，皆被納入討論範圍，也為歷屆僵持不下的「減產」爭議，開闢另一條更具可行性的對話路徑。

環團則對大會在減塑讓步表達憂心。綠色和平組織全球塑膠公約談判代表團負責人福布斯說，開幕首日即有部分國家企圖阻撓，甚至削弱關於「減少塑膠生產」的討論與行動。與此同時，化石燃料產業積極遊說各國政府，試圖將企業獲利置於人類與地球健康之前。

「我們絕不會袖手旁觀」。福布斯說，這是世代難逢的機會，有可能真正扭轉塑膠危機的走向。如果這項公約最終無法確實落實減產，「甚至可能比沒有公約更糟」。

綠色和平台灣減塑專案負責人張凱婷也說，環境部派員前往日內瓦密切關注談判進展，應清楚認識到，「支持減少塑膠生產」是終結塑膠汙染最積極、有效且具成本效益的路徑之一。然而，談判進程卻遭遇部分政府與化石燃料企業的阻力。她呼籲環境部正視國際趨勢，堅定支持更積極的改革方案。