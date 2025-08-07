肥胖是家族遺傳？ 母親BMI基因影響深

孩子肥胖是遺傳，且是來自母親BMI基因？英國研究指出，儘管孩子DNA有一半來自父母，但對BMI而言，母親遺傳基因更為重要。學者強調，該研究並非責怪母親，而是提醒家庭為兒童的長期健康做出有意義的改變。

母親基因遺傳BMI

《歐洲新聞網》報導，倫敦大學研究團隊分析2600多個英國家庭的基因組和健康數據，並對這些家庭的孩子自出生到 17歲期間進行長期追蹤。結果顯示，儘管孩子DNA有一半來自父母，但對BMI而言，母親遺傳基因更為重要。

事實上，肥胖是遺傳和環境因素共同作用的結果，而父母遺傳給孩子的基因會影響食慾、飽足感、新陳代謝、食慾、體脂肪分佈等等。然而，除了直接遺傳的基因外，父親對孩子的BMI幾乎沒有影響。

研究人員認為，由於母親的基因會對其體重變化、飲食習慣與懷孕期間的活動造成影響，從而干預孩子成長的健康發育。如此一來，母系遺傳因素在塑造孩子方面發揮重要作用。

遺傳後天效應

《Scimex》指出，該研究針對父母體內與肥胖相關的基因，除了直接遺傳給子女的基因外，還有可能透過塑造環境間接影響體重的基因，而這些非直接遺傳基因稱作「遺傳後天效應」。

倫敦大學學院研究員賴特強調，該研究並非責怪母親，而是支持家庭為兒童的長期健康做出有意義的改變。因此，採取針對性的干預措施來降低母親的體重指數，特別是在懷孕期間，有助於減少肥胖的代際效應。

