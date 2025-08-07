七股鹽山「一見雙雕」 8月16日萌趣開展

快訊

經濟日報／ 記者吳秉鍇/台南即時報導
7日一見雙雕記者會，雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆(前排左六)、雲管處處長徐振能(前排左七)、南市府觀旅局專門委員丁玲琍(前排右四)與臺鹽董事長丁彥哲(前排右六)等貴賓齊聚，為藝術季預熱造勢，共同注入夏日新亮點。照片／台鹽提供
「2025一見雙雕藝術季」7日上午於臺南七股鹽山舉辦宣傳記者會，一見雙雕「鹽路去旅行」特別攜手LINE貼圖人氣明星「胖鯊魚鯊西米」於七股鹽山的鹽雕以及井仔腳鹽田的光雕，打造一場雲嘉南濱海、創意與清涼感的夏日旅程。

記者會現場搶先亮相主題鹽雕「胖鯊魚鯊西米鹽境漫遊」以胖鯊魚鯊西米攜伴遊歷雲嘉南濱海為故事背景，現場同步開放互動裝置「鹽味泡腳池」，營造兼具視覺療癒與清涼感受的夏日體驗，成為今夏南台灣親子旅遊首選！

今年活動籌備期間，七股鹽山與鄰近的將軍、北門等沿海一帶皆受到丹娜絲颱風重創，園區與在地產業一度中斷營運，所幸在雲嘉南濱海國家風景區管理處與台南市政府等單位的全力協調下，陸續完成修復。七股鹽山全力配合投入災後整備，努力以實際行動去重建，七股鹽山宣布即日起至8月8日試營運期間免費開放入園，七股附近的商家業已陸續恢復營業。

7日宣傳記者會，由行政院雲嘉南區聯合服務中心副執行長陳怡帆、雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能、臺南市政府觀光旅遊局專門委員丁玲琍、臺鹽公司董事長丁彥哲等共同出席，啟動儀式以清涼冰雕巧妙呈現，貴賓們手持顏料注入冰雕，主題字樣「鹽路去旅行」逐漸浮現，如同在盛夏注入一抹沁涼，象徵藝術季正式清爽啟程。

自8月9日起七股鹽山推出「風吹七Go」風箏嘉年華活動，同日交通部觀光署「2025 台灣仲夏節」仲夏冰品巡迴車進駐七股遊客中心，搭配「鹽續 雲嘉南的生命力」主題展推廣永續旅遊。

一見雙雕藝術季則接續在8月16日於七股鹽山辦理鹽雕展開幕，今年活動打造全台首座四面可觀賞的巨型鹽雕，創作「胖鯊魚鯊西米鹽境漫遊」、「嚐鮮沙西米」、「雲嘉南咖啡鹽究院」、「咬我一口」等共十一座充滿童趣與地方特色的鹽雕作品，邀請大小朋友一同走進鹽的奇幻世界。

臺鹽表示，七股鹽山作為全台唯一鹽業主題園區，長年致力推動文化觀光發展，今年藝術季展出的超萌胖鯊魚鯊西米主題鹽雕藝術作品，融合地方故事與童趣，並推出「小小鹽雕師」親子DIY體驗活動，讓孩子可以透過動手學習，認識鹽業與雕刻藝術。

此外，藝術季系列活動還有8月30、31日登場的「夏日親子戲水」；10月18、19日井仔腳鹽田的「鹽田音樂展演」為光雕系列活動展開序幕；10月19日另有「白金微醺餐桌」，打造一場屬於雲嘉南濱海的夏夜饗宴。遊程活動更與可樂旅行社合作，推出「鹽喜攻略」套裝旅遊行程，串聯藝術展區與特色景點，讓旅客輕鬆探索鹽鄉魅力。

今年一見雙雕期間，臺鹽也同步舉辦「風吹七Go七股鹽山風箏嘉年華」，8月9日初登場，象徵七股歷經風災後重新振翅、逆風飛翔，也宣告重生的力量正式啟航，接續在8月10日、16日、17日以及8月23至24日連續三周周末盛大舉行。今年海洋造型風箏陣容超吸睛！展演鯨鯊、章魚、海螺等巨型海洋風箏，更有Q萌的「海洋鹼性離子水風箏」增添趣味新亮點。

鯊魚 親子 觀光

