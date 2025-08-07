手機螢幕裂開…婦掛急診檢查「身體有無碎片」 醫傻眼：又沒傷口

一名急診醫師近日透過臉書粉專「急診醫師碎碎唸」表示，一名年約60幾歲的女性，急診主訴因手機螢幕裂開，自覺有碎片跑到體內，想來做全身檢查看看哪裡有碎片，讓他感到相當傻眼。

急診醫師表示，看到這個主訴，心想還好不是掛到他這邊，只聽到隔壁診的學弟與病患發生爭執，因為該病患身上沒有傷口，所以不可能有手機螢幕的碎片跑到眼睛或腦袋裡。並戲稱學弟真的太認真，若換作是他，一定立刻開自費全身的電腦斷層。

網友見文紛紛喊台灣用健保看病真的太便宜，導致許多人濫用醫療資源。也有網友建議，直接跟病患要求自費檢查，「看到價格，應該會醒了」、「碎片也自動消失」。

雖該病患主訴很離奇，但也有網友不認同醫師的言論，「這有什麼好笑的嗎？」、「嘲弄病人是非常不好的行為」，指出或許病患可能有精神方面的疾病，也可能是急性身心症發作；醫師這樣嘲笑病人，才令人覺得傻眼。