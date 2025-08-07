肥胖會短命！40歲以上五成腰圍過粗 國健署提供5招打敗腹部肥胖

快訊

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署表示，腰圍是評估代謝症候群的重要指標，成年男性應小於90公分，女性小於80公分。建議早晨空腹、自然站立時，移除腰部衣物，用腰圍尺水平繞過腹部中線（介於骨盆上緣與肋骨下緣之間的中線），貼合但不壓迫皮膚，確保準確量測。圖／國健署提供
肥胖已被世界衛生組織認定為一種慢性疾病，增加罹患多種疾病的風險，國人超過一半以上成年人都過重，且三高愈來愈盛行。衛福部統計，十大死因中，5項跟三高有關，占了醫療健保支出40%。中華民國糖尿病學會理事長楊偉勛表示，癌從口入，肥胖與大腸癌、女性生殖系統癌症有密切關係。

楊偉勛指出，當營養攝取過剩，多餘的熱量就會轉為脂肪，容易導致器官損傷及發炎反應。國人飲食西化，高油鹽糖會增加身體的氧化壓力，進一步增加罹患慢性疾病的風險。國外研究指出，在三高、糖尿病前期介入生活型態的改變，可機會延緩病程甚至是整體死亡率

國健署副署長魏璽倫表示，最新十大死因統計結果，其中有5項與三高、慢性病相關，造成6.2萬人死亡，占總死亡人數約30%，是國人健康首要大敵。代謝症候群是三高、慢性病的危險因子，更像是這些疾病的預警訊號，首要從建立健康生活型態做起、保持正向的減重態度。

根據國健署108年至112年成人預防保健服務資料顯示，40歲以上接受服務的民眾中，近5年平均超過三分之一罹患代謝症候群，更有近5成腰圍過粗，腹部肥胖情形普遍。魏璽倫說，自111年起推動「代謝症候群防治計畫」迄今，經分析收案者中，腰圍未達標準且至少完成3次追蹤者，超過5成因介入後腰圍已獲得改善，約1成2已達標準腰圍。

「腰圍是最容易檢視健康狀態的指標。」魏璽倫強調，代謝症候群有5項指標，血壓偏高、空腹血糖偏高、三酸甘油酯偏高、腰圍過粗、好的膽固醇偏低，腰圍過粗是重要指標，代表內臟脂肪會超標。罹患代謝症候群，心臟病及腦中風風險比一般人高2倍、高血壓高4倍、糖尿病高6倍。

奇美醫院健康管理中心預防醫學科主任蔡孟修表示，透過健康飲食並每周進行至少150分鐘的中等強度身體活動，有助於達成並維持減重目標。他以一項英國研究為例，受試者追蹤2.8年，降低糖尿病的發生率，生活型態調整組達58%、吃藥組達31%，顯示「生活型態改變」的效果比藥物好2倍。

蔡孟修強調，飲食控制不是少吃就好，要進行「低鹽飲食」，減少加工食品，外食選擇要留意鹽分與調味。蔬菜要足夠，水果也要適量攝取，千萬不要以果汁代替水果，坊間蔬果汁含糖高、沒纖維，在缺乏膳食纖維的情況下，容易增加糖類吸收速度而導致血糖上升。

國健署表示，腰圍過粗是代謝症候群危險因子。圖／國健署提供　
國健署提供健康腰圍五訣竅：定期量腰遠代謝、週週運動150、戒菸減酒護腰圍、我的餐盤饗健康、定期健檢早預防。圖／國健署提供
國健署攜手知名IP角色柴語錄「廢柴」與「水豚寶」傳授「健康腰圍訣竅」，呼籲民眾從日常生活中實踐健康腰圍。記者廖靜清／攝影
國健署副署長魏璽倫表示，腰圍是最容易檢視健康狀態的指標。記者廖靜清／攝影
死亡率 糖尿病 健康飲食

