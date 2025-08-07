聽新聞
航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查
長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今天上午9時24分從桃園國際機場出發，飛往菲律賓馬尼拉，但起飛後沒多久，航班就掛上7700的緊急代碼，稍早飛機返航至桃園機場。
長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今上午9時24分從桃園機場出發，飛往菲律賓馬尼拉，但起飛後沒多久，航班就掛上7700的緊急代碼，疑似客艙失壓，在台灣北部外海卸油，飛機稍早已返航至桃園機場。
長榮航空表示，今天BR271桃園前往馬尼拉航班，於上午9時54分起飛後，因艙壓出現異常訊息，按標準作業程序返航，並已於上午10時42分安全降落桃園國際機場。
長榮航空已調派同機型航機載運旅客前往目的地，並提供旅客餐券於機場用餐，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。
民航局有接獲通報，後續依程序調查。
