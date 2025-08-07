快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照
長榮航空示意圖，與新聞無關。聯合報系資料照

長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今天上午9時24分從桃園國際機場出發，飛往菲律賓馬尼拉，但起飛後沒多久，航班就掛上7700的緊急代碼，稍早飛機返航至桃園機場

長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今上午9時24分從桃園機場出發，飛往菲律賓馬尼拉，但起飛後沒多久，航班就掛上7700的緊急代碼，疑似客艙失壓，在台灣北部外海卸油，飛機稍早已返航至桃園機場。

長榮航空表示，今天BR271桃園前往馬尼拉航班，於上午9時54分起飛後，因艙壓出現異常訊息，按標準作業程序返航，並已於上午10時42分安全降落桃園國際機場。

長榮航空已調派同機型航機載運旅客前往目的地，並提供旅客餐券於機場用餐，造成旅客不便之處，長榮航空深感抱歉。

民航局有接獲通報，後續依程序調查。

長榮 馬尼拉 桃園機場

延伸閱讀

迎淡江大橋…淡水設微型轉運站 將增3公車通桃機、板橋

影／又是波音787！聯航客機高空「引擎失效」 機師Mayday求救音檔曝光

中職／中信兄弟啦啦隊韓籍4本柱 桃機合體大跳應援舞

美中貿易會談之際 中國民航局長與波音高層會面

相關新聞

又有颱風？ 今「立秋」熱爆紫外線強 注意菲東及南海熱帶系統發展

今天是24節氣的立秋。中央氣象署表示，今天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，東半部31至33度，西半部35、36度，大...

熱帶低壓形成！颱風論壇：有機會朝台灣接近且強度不弱

菲律賓東方海面及南海仍適合熱帶系統發展。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，聯合颱風警報中心（美軍JTWC）已將熱帶...

航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今天上午9時24分...

台鐵西勢-潮州「號誌故障」 目前雙向列車延誤

台鐵今天中午西勢-潮州因號誌故障影響，台鐵公司說，自中午12時起，西勢-潮州站間，上、下各次列車皆有延誤。

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

新北市金山區昨天凌晨3時22分發生規模2.8地震，但中央氣象署今上午才發布地震資訊，地震測報中心主任吳健富表示，該地震因...

尚欠245萬！近50歲單身女憂「掛掉」前房貸繳不完 網教一招減輕負擔

一名68年次的女網友近日在論壇Dcard上以「68年次女生開始焦慮房貸繳不完」為題發文，引發網友熱烈討論。她表示自己年近50歲，房貸尚有245萬未還清，隨著年齡增長，體力逐漸下滑，對未來能否繳完房貸感到焦慮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。