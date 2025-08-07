高基聯合宣教走進泰緬邊境 關懷與盼望直達泰北

延續去年度首度投入國際醫療宣教的腳步，高雄基督教醫院今年再次前往泰國北部深山邊境地區—大谷地，展開為期一週的公益健康與福音服務，此次短宣行動結合台灣信義會、台灣基督長老教會以及雙福基金會等9個單位攜手組成「2025泰北聯合國際短宣隊」，共27位成員帶著愛與使命出發，深入山林、走進人群。

高雄基督教醫院表示，大谷地為泰北最大難民村之一，歷經多年的族群融合與移民遷徙，聚居了華裔、傣族、阿卡族、傈僳族、景頗族等多元族群，近年來更因緬甸戰亂，湧入大量緬甸難民。由於多數人未取得泰國合法身份，面臨工作受限、醫療不及、生活困苦等挑戰，也讓當地人口與資源分配承受龐大壓力。

這次短宣服務有別於去年的公開大型義診形式，而是深入社區、逐戶探訪，由醫師與隊員一同拜訪居民，進行關懷訪視與健康評估、衛教指導，並針對有需要的居民提供基本非處方藥物與就醫建議。隨隊的盧介祥院長與馮文瑾醫師共服務近百位居民。根據去年經驗，當地常見疾病，以高血壓、糖尿病等慢性必與肌肉痠痛為主，因此兩位醫師特別注重血糖與血壓的監測。