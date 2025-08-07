體驗藏式奶茶、傳統服飾和DIY藏戲面具 西藏雪頓節開放線上報名

快訊

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
4位喇嘛於《傳承之美–永恆的蒙藏宗教與藝術》特展展場以各色彩沙合力繪製主尊為釋迦摩尼佛的「沙壇城」。圖／文化部提供
4位喇嘛於《傳承之美–永恆的蒙藏宗教與藝術》特展展場以各色彩沙合力繪製主尊為釋迦摩尼佛的「沙壇城」。圖／文化部提供

想在台灣體驗西藏傳統服飾、藏式奶茶體驗及欣賞西藏舞蹈嗎？文化部蒙藏文化中心將於8月23日在蒙藏文化館舉辦一年一度的「西藏雪頓節」文化體驗活動，邀請民眾一同體驗西藏傳統文化的獨特魅力，感受雪頓節的歡樂氣氛。

藏曆6月底至7月初，是西藏歷史悠久的傳統節日「雪頓節」。雪頓節在藏語的意思為吃酸奶的節日，是藏人隆重盛大的宗教民俗節日，主要活動包括曬大佛、藏戲、逛林卡等。

文化部蒙藏文化中心表示，蒙藏文化館現正展出《傳承之美－永恆的蒙藏宗教與藝術》特展，以「漢傳佛雕藝術之美」、「藏傳佛教的傳承法脈」、「曼荼羅」及「蒙藏工藝」4大主題，展出各式佛像雕塑、唐卡、法器及日常生活配飾等工藝器具。此外，現場還參考西藏「曬大佛」展示形式，陳列全長達578公分的大唐卡〈三怙主刺繡拼貼唐卡〉館藏，邀請4位喇嘛以各色彩沙繪製主尊為釋迦摩尼佛的「沙壇城」。

此次《傳承之美－永恆的蒙藏宗教與藝術》展期適逢「雪頓節」，蒙藏文化中心特別規劃沙壇城化空儀式，透過神聖的金剛舞祈福及莊嚴的化空儀式，為所有參與者祈求平安與幸福，也藉由化空儀式，領略萬物無常、緣起性空的奧義，洗滌心靈。儀式結束後，化空的彩沙將裝瓶贈予事先報名的民眾。

此外，還將辦理「走進雪頓節：一場結合信仰、戲劇與樂舞的高原盛典」講座，深入淺出分享雪頓節的歷史淵源、文化內涵及藏人生活習俗；「藏戲面具DIY」可以親手製作獨一無二的藏戲面具，將西藏藝術元素帶回家；西藏傳統服飾、藏式奶茶體驗及西藏舞蹈演出欣賞等，讓大朋友、小朋友都能充分感受藏人的過節氛圍。

「西藏雪頓節」文化體驗活動內容豐富多元，歡迎有興趣的民眾8月23日到蒙藏文化館體驗一場西藏文化饗宴，感受來自雪域高原的文化脈動，度過充實美好的一天。需線上報名參與的「沙壇城化空儀式及祈福彩沙瓶」、「藏戲面具DIY及藏式服飾體驗」，將在明天上午9時30分起線上開放報名（ https://event.culture.tw/MOC ），名額有限，請盡早報名，以免向隅。

「藏戲面具DIY」歡迎大小朋友親手製作獨一無二的藏戲面具，將西藏藝術元素帶回家。圖／文化部提供
「藏戲面具DIY」歡迎大小朋友親手製作獨一無二的藏戲面具，將西藏藝術元素帶回家。圖／文化部提供

