快訊

沈玉琳為什麼會突然得血癌？初期像感冒易延誤 醫示警4大症狀

比亞迪以進口車叩關 經部「抗中保台」防堵真有法源？

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聽新聞
0:00 / 0:00

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
地震示意圖。 圖/AI生成
地震示意圖。 圖/AI生成

新北市金山區昨天凌晨3時22分發生規模2.8地震，但中央氣象署今上午才發布地震資訊，地震測報中心主任吳健富表示，該地震因大屯火山活動的岩漿，在冷卻過程中陷落，由於規模較小，未觸發儀器發布，經核電廠通報才補上。

新北市金山區昨凌晨3時22分發生規模2.8地震，最大震度2級，地震深度4公里，各地震度級部分，台北市地區、新北市地區最大震度2級，氣象署今天上午才在官網公布該起地震資訊。

吳健富說，昨天凌晨位於金山區的規模2.8地震，主要是因大屯火山群火山活動，岩漿在冷卻的過程中陷落，僅周圍的金山、石門民眾有感，當下沒有觸發儀器進行地震發布。

吳健富指出，由於該處是活火山區，滿常發生這種規模1至2的小地震，且深度通常較淺，僅局部民眾有感，目前監測看起來都算穩定，民眾不用太過擔心。

吳健富表示，氣象署官網是針對一定震度及規模的地震進行發布，許多較小的地震不會即時偵測到，倘若該地區民眾有感，並致電到氣象署詢問，就會回頭調閱資料補上。

吳健富表示，過去較多是科學園區、運輸單位或電廠來電詢問，這次金山的小區域地震則是由核電廠來電詢問。

新北市金山區昨（6日）凌晨3時22分發生規模2.8地震，但中央氣象署今上午才發布地震資訊。圖／中央氣象署提供
新北市金山區昨（6日）凌晨3時22分發生規模2.8地震，但中央氣象署今上午才發布地震資訊。圖／中央氣象署提供

地震 規模

延伸閱讀

新北金山區模範父親表揚 父愛如山感懷於心

小小消防員出動 新北汐止消防夏令營體驗地震、濃煙、射水

8.8強震喚醒「沉睡巨人」！俄遠東7座火山連環噴發 300年來首見

影／不是地震！斗南老屋暴雨中瞬間傾垮「房子開天窗」 婦廚房煮飯遭壓傷

相關新聞

又有颱風？ 今「立秋」熱爆紫外線強 注意菲東及南海熱帶系統發展

今天是24節氣的立秋。中央氣象署表示，今天太平洋高壓影響，各地大多為晴到多雲，東半部31至33度，西半部35、36度，大...

熱帶低壓形成！颱風論壇：有機會朝台灣接近且強度不弱

菲律賓東方海面及南海仍適合熱帶系統發展。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，聯合颱風警報中心（美軍JTWC）已將熱帶...

航班驚掛「7700」緊急代碼返桃機！長榮航空曝原因 民航局將依程序調查

長榮航空BR271由台北飛往菲律賓馬尼拉班機，傳出掛上7700的緊急代碼。該架波音777-300客機在今天上午9時24分...

台鐵西勢-潮州「號誌故障」 目前雙向列車延誤

台鐵今天中午西勢-潮州因號誌故障影響，台鐵公司說，自中午12時起，西勢-潮州站間，上、下各次列車皆有延誤。

金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

新北市金山區昨天凌晨3時22分發生規模2.8地震，但中央氣象署今上午才發布地震資訊，地震測報中心主任吳健富表示，該地震因...

人行道垃圾桶不是誰都能丟？計程車運將吃飽扔便當盒 竟收違規罰單

台北市一名計程車司機，行經北市民權東路四段時，將在車上吃完的便當，拿下車丟入行人專用垃圾桶。未料數天後，他卻收到環保局寄發的違規通知，指明要親自到清潔隊說明，否則將面臨最高6千元的罰鍰，讓該名司機氣結。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。