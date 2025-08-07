金山昨凌晨規模2.8淺層地震！氣象署曝大屯火山活動有關：監測穩定別怕

新北市金山區昨天凌晨3時22分發生規模2.8地震，但中央氣象署今上午才發布地震資訊，地震測報中心主任吳健富表示，該地震因大屯火山活動的岩漿，在冷卻過程中陷落，由於規模較小，未觸發儀器發布，經核電廠通報才補上。

新北市金山區昨凌晨3時22分發生規模2.8地震，最大震度2級，地震深度4公里，各地震度級部分，台北市地區、新北市地區最大震度2級，氣象署今天上午才在官網公布該起地震資訊。

吳健富說，昨天凌晨位於金山區的規模2.8地震，主要是因大屯火山群火山活動，岩漿在冷卻的過程中陷落，僅周圍的金山、石門民眾有感，當下沒有觸發儀器進行地震發布。

吳健富指出，由於該處是活火山區，滿常發生這種規模1至2的小地震，且深度通常較淺，僅局部民眾有感，目前監測看起來都算穩定，民眾不用太過擔心。

吳健富表示，氣象署官網是針對一定震度及規模的地震進行發布，許多較小的地震不會即時偵測到，倘若該地區民眾有感，並致電到氣象署詢問，就會回頭調閱資料補上。