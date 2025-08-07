快訊

ViewSonic顯示科技加值文化策展 打造文博會沉浸式「水風景」

文／ ViewSonic 提供

2025臺灣文博會以「水風景」為策展主題，透過藝術家創作巧思與科技導入，將臺灣與水共生的文化意象轉化為觀眾可感知的沉浸式體驗。專業顯示品牌ViewSonic提供高亮度雷射投影機與可折疊式LED顯示器，支援四大展區展演，呈現文化與科技融合的多感官展演成果。

科技輔助策展體驗　四大展區光影聲色交織 詮釋島嶼水文化
位於松山文創園區的文化策展區涵蓋「穿霧之境」、「有河之靈」、「接海之島」、「臺灣萬水」四大展區。策展團隊從臺灣地貌出發，延伸至信仰、聚落、物產與聲景，描繪島嶼與水共生的文化脈絡。多位藝術家結合數位影像、互動設計與空間裝置，搭配ViewSonic顯示設備，打造層次豐富的沉浸式敘事體驗。

在「穿霧之境」展區，設計團隊營造出山林與霧氣交織的氛圍，並於展場深處播放臺灣山林紀錄片。高亮度雷射投影機使畫面即使在霧氣瀰漫、多重光源交錯的環境中，仍保持清晰細緻，忠實呈現自然景觀的層次。

「有河之靈」以透光網紗構築臺灣地景，搭配投影與裝置設計，呈現多元族群對水的信仰與傳說。展區採用超短焦投影與GeoBox互動壓縮技術，讓觀眾近距離觀看水祭儀式影像，體驗「靈魂伴水而生」的文化意涵。

「接海之島」透過懸吊編織裝置象徵水的流動，藝術家以投影播放詩句與波紋，模擬在水面上閱讀的視覺經驗，引導觀眾沉浸於流動的時間與情感中。

「臺灣萬水」展出來自全臺各地的特色物產，透過投影講述其文化脈絡與工藝故事。展區保留松菸倉庫原有通透窗景，自然引入日光，並搭配多盞聚焦燈光。投影設備有效克服現場明亮光源干擾，清晰呈現「一方水土養一方人」的在地文化底蘊。

2025臺灣文博會總顧問龔卓軍指出：「在極端氣候的時代，水文化已成為全球共同關注的議題。今年以『水風景』為策展主題，當策展成為敘事工具、科技成為文化展演的夥伴，讓臺灣從「訴說者」轉化為「共創者」。透過細緻呈現水的流動性與敘事張力，讓文化觸動人心，也讓更多人看見臺灣的生命力。」

台灣設計研究院院長張基義也指出，許多文化作品本身很美、也有故事，但不一定能被真正看見，而科技正是文化最好的翻譯者。透過專業顯示技術，各種水的光影與聲音層次都能被精準還原，讓觀眾深刻感受到臺灣這座島嶼的氣息與靈魂。

ViewSonic：文化與科技協作　打造沉浸式水風景
作為本屆文博會合作夥伴，ViewSonic提供多款高規格雷射投影機與大尺寸可折疊式LED顯示器，協助藝術家在多元展演場域精準呈現創作內容，並展現顯示技術於文化空間中的靈活應用。ViewSonic臺灣區總經理連育仁表示：「此次合作讓科技成為文化敘事的一環，透過數位互動豐富感官體驗。我們也期待未來與更多創作者攜手，拓展沉浸式展演的更多可能性。」

