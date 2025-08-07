發票中獎熱點在這裡！台南「這間超商」4年內三度開出千萬大獎

5、6月期統一發票日前開獎，沒想到台南市新營的全家超商國道北店再度成為幸運熱點，一名消費者只花45元買咖啡，就對中1,000萬元特別獎，這是該門市近四年來第三次開出千萬大獎，可說是最強運門市。南區國稅局新營分局分局長楊政芬特地前往店內張貼紅榜，與業者和民眾一同分享這波財神降臨的喜氣。

這家全家門市曾於2022年與2024年的1月25日各開出一次特別獎，如今再中獎，不僅刷新在地紀錄，也成為當地人眼中的「發財熱點」。國稅局呼籲，民眾把握本期兌獎期限至2025年11月5日止，未對獎的發票千萬別錯過

國稅局建議，民眾可多利用載具儲存發票，不僅環保、避免紙本遺失，還能自動對獎、獎金直接匯入帳戶，省時又方便，更重要的是，使用雲端發票還有機會抽中雲端專屬獎項，像是100萬元30組、2,000元1萬6,000組、800元10萬組、500元高達315萬組，中獎機會比紙本更多。