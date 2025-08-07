尚欠245萬！近50歲單身女憂「掛掉」前房貸繳不完 網教一招減輕負擔

一名68年次的女網友近日在論壇Dcard上以「68年次女生開始焦慮房貸繳不完」為題發文，引發網友熱烈討論。她表示自己年近50歲，房貸尚有245萬未還清，隨著年齡增長，體力逐漸下滑，對未來能否繳完房貸感到焦慮。

這名網友透露，自2019年9月結束全職工作後，一直難以找到穩定的正職工作，目前僅靠打工維持生活開銷。她計算後發現，若以現有情況繳房貸至65歲，仍會剩下約100萬。她擔憂屆時的體力、視力及反應是否足夠支撐生活，甚至擔心若自己「掛掉」前仍未繳清房貸該如何處理。

針對此問題，貼文底下湧入大量網友留言，紛紛提供建議與安慰。有網友表示：「你都要掛掉了，又沒小孩，為何還要擔心房貸沒繳完？」另一位網友分享自己的心態：「我71年次，房貸還有1000萬，沒婚沒生，不要想太多讓自己煩惱。真的繳不了就賣掉，這幾年房子的漲幅應該還賺點。」

也有人提出法律觀點：「妳沒結婚沒小孩，身故後依法定繼承人順序處理，若無人繼承，遺產最終歸屬國庫。」更多網友鼓勵她換個心態：「生不帶來，死不帶去，或許換個方式讓自己在餘生過得開心、寬心會好一點。」

此外，也有網友建議她考慮「以房養老」的方式，或直接賣掉房子轉入養老院，以減輕經濟負擔。部分留言更點出女性平均壽命約82歲，鼓勵她善用月退金並尋找兼職工作，專注於提升生活品質。